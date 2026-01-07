Υπάρχει τρόπος να ξεγελάσει κανείς τις ΑΙ κάμερες στους δρόμους;

Την ώρα που οι κάμερες ελέγχου της κυκλοφορίας εξοπλίζονται με Τεχνητή Νοημοσύνη ώστε να εντοπίζουν πιο άμεσα τους παραβάτες οδηγούς, όσοι κρατούν το τιμόνι αναζητούν τρόπους να γλιτώσουν τη… λυπητερή.

Οι οδηγοί είχαν σκεφτεί διάφορα «κόλπα» (από κολλημένα φύλλα δέντρων ή χρήση λακ για τα μαλλιά) προκειμένου να κρύψουν τις πινακίδες των οχημάτων τους από τις απλές κάμερες που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα, με τις Αρχές να επιστρατεύουν και την Τεχνητή Νοημοσύνη για να κάνουν το έργο… ευκολότερο.

Πλέον, οι κάμερες με AI έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τις πινακίδες κυκλοφορίας, ακόμα και χωρίς πλήρη διαύγεια των χαρακτήρων που την αποτελούν. Ή μήπως όχι;

Αντίθετη άποψη έχει ένας μηχανικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δημιούργησε ένα αυτοκόλλητο, το οποίο αποτελείται από μικρές κουκίδες που είναι τοποθετημένες σε συγκεκριμένα σημεία, ώστε να μπερδεύουν τις ΑΙ κάμερες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Carscoops, ο Benn Jordan από την Φλόριντα ισχυρίζεται ότι κατάφερε να κρατήσει ορατές τις πινακίδες για το ανθρώπινο μάτι, όμως να τις κάνει «αόρατες» για τα ηλεκτρονικά συστήματα.

Σύμφωνα με τον Jordan οι κουκίδες έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη που εκμεταλλεύεται τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα μηχανικής ταξινομούν τις εικόνες. Έτσι, αντί να αναγνωρίζεται το αντικείμενο ως πινακίδα κυκλοφορίας που πρέπει να καταγραφεί, η τεχνητή νοημοσύνη συχνά το αξιολογεί λανθασμένα και δεν την καταγράφει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο είναι παράνομο, τόσο στην πολιτεία της Φλόριντα, όσο και στην Ελλάδα, μιας και ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας απαγορεύει οποιαδήποτε συσκευή παρεμβαίνει στην αναγνωσιμότητα, τη δυνατότητα ελέγχου και την καταγραφή οποιουδήποτε χαρακτηριστικού μιας πινακίδας κυκλοφορίας, όχι μόνο από τους ανθρώπους, αλλά και από τα συστήματα καταγραφής.