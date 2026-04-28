Ποια είναι η σωστή απόσταση μεταξύ δύο οχημάτων στο δρόμο – Υπάρχει κίνδυνος για πρόστιμο;
Τι προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για την απόσταση από ένα προπορευόμενο όχημα.
- Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του
- Ένας 93χρονος παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μηχανή - Στην εντατική ο ανήλικος οδηγός
- Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός - Την Πέμπτη η κηδεία της
Η μη τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια, αλλά μια επικίνδυνη και τιμωρούμενη πρακτική σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης των οδηγών, είτε λόγω έλλειψης προσοχής.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η διατήρηση της σωστής απόστασης μεταξύ των οχημάτων στο δρόμο είναι καθοριστική για την οδική ασφάλεια, καθώς προσφέρει στον οδηγό τον απαραίτητο χρόνο να αντιδράσει σε μια ξαφνική επιβράδυνση ή στάση του προπορευόμενου οχήματος. Παράλληλα, συμβάλλει σε πιο ομαλή και λιγότερο αγχωτική οδήγηση, αφού δίνει στον εγκέφαλο περισσότερο χρόνο να επεξεργαστεί τις συνθήκες της κυκλοφορίας.
Τι ισχύει στο… δρόμο
Σύμφωνα με όσα διδάσκονται στις σχολές οδήγησης, η ασφαλής απόσταση μετριέται σε χρόνο και όχι σε μέτρα. Ο γενικός κανόνας είναι τα τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, ενώ ιδανικά φτάνουν τα 3. Για παράδειγμα, σε ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, ένα όχημα διανύει περίπου 28 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού, η συνολική ασφαλής απόσταση αγγίζει ή και ξεπερνά τα 55-60 μέτρα.
Την ίδια ώρα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: ο οδηγός οφείλει να διατηρεί επαρκή απόσταση ώστε να αποφευχθεί σύγκρουση σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης του μπροστινού οχήματος. Επιπλέον, η απόσταση αυτή διευκολύνει και τους ελιγμούς προσπέρασης από άλλα οχήματα με ασφάλεια.
Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ. Ωστόσο, αν η συμπεριφορά κριθεί επικίνδυνη, οι κυρώσεις μπορεί να αυστηροποιηθούν, φτάνοντας ακόμη και σε αφαίρεση άδειας οδήγησης. Συνεπώς, η τήρηση αποστάσεων δεν είναι απλώς θέμα κανονισμών, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων στο δρόμο.
- ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
- «Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
- Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
- LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
- Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
- Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
- LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- Στήριξη των εξαγωγών της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας υπόσχεται η Κυβέρνηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις