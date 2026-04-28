Ποια είναι η σωστή απόσταση μεταξύ δύο οχημάτων στο δρόμο – Υπάρχει κίνδυνος για πρόστιμο;

Η μη τήρηση της προβλεπόμενης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια, αλλά μια επικίνδυνη και τιμωρούμενη πρακτική σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, είτε λόγω υπερβολικής αυτοπεποίθησης των οδηγών, είτε λόγω έλλειψης προσοχής.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η διατήρηση της σωστής απόστασης μεταξύ των οχημάτων στο δρόμο είναι καθοριστική για την οδική ασφάλεια, καθώς προσφέρει στον οδηγό τον απαραίτητο χρόνο να αντιδράσει σε μια ξαφνική επιβράδυνση ή στάση του προπορευόμενου οχήματος. Παράλληλα, συμβάλλει σε πιο ομαλή και λιγότερο αγχωτική οδήγηση, αφού δίνει στον εγκέφαλο περισσότερο χρόνο να επεξεργαστεί τις συνθήκες της κυκλοφορίας.

Τι ισχύει στο… δρόμο

Σύμφωνα με όσα διδάσκονται στις σχολές οδήγησης, η ασφαλής απόσταση μετριέται σε χρόνο και όχι σε μέτρα. Ο γενικός κανόνας είναι τα τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, ενώ ιδανικά φτάνουν τα 3. Για παράδειγμα, σε ταχύτητα 100 χλμ./ώρα, ένα όχημα διανύει περίπου 28 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού, η συνολική ασφαλής απόσταση αγγίζει ή και ξεπερνά τα 55-60 μέτρα.

Την ίδια ώρα, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι σαφής: ο οδηγός οφείλει να διατηρεί επαρκή απόσταση ώστε να αποφευχθεί σύγκρουση σε περίπτωση απότομης επιβράδυνσης του μπροστινού οχήματος. Επιπλέον, η απόσταση αυτή διευκολύνει και τους ελιγμούς προσπέρασης από άλλα οχήματα με ασφάλεια.

Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ. Ωστόσο, αν η συμπεριφορά κριθεί επικίνδυνη, οι κυρώσεις μπορεί να αυστηροποιηθούν, φτάνοντας ακόμη και σε αφαίρεση άδειας οδήγησης. Συνεπώς, η τήρηση αποστάσεων δεν είναι απλώς θέμα κανονισμών, αλλά βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων στο δρόμο.