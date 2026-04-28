Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Στο ιστορικό του 89χρονου αναζητά η αστυνομία απαντήσεις για τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας τραυματίζοντας συνολικά πέντε υπαλλήλους.

Όπως διαπιστώθηκε το 2018 ο 89χρονος είχε οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Οι απειλές και οι σφαίρες σε εισαγγελέα

Είχε προηγηθεί ένα σοβαρό επεισόδιο απειλής κατά δικαστικού λειτουργού και η σύλληψή του.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια δικαστικής διαμάχης για τα ένσημά του, είχε μεταβεί στο γραφείο εισαγγελέως στην οδό Λουκάρεως και τότε, για να διαμαρτυρηθεί, θεωρώντας ότι δεν του φέρθηκαν σωστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε απειλήσει την εισαγγελέα και μάλιστα είχε αφήσει στο γραφείο της τέσσερις σφαίρες.

Μετά τη σύλληψή του δόθηκε εισαγγελική εντολή εγκλεισμού προκειμένου να εξεταστεί αν αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, αρχές Νοέμβριου του 2018 όταν εξετάστηκε από τους γιατρούς στο Δαφνί ο ηλικιωμένος, τους είπε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα με τις υπηρεσίες που δεν του αναγνωρίζουν τη σύνταξη, ότι του έχουν «φάει» ένσημα και γι’ αυτό σκέφτεται να κάνει κακό. Μάλιστα σε έναν γιατρό λέει τότε ότι έχει και όπλο στο σπίτι του, μια καραμπίνα.

Είχε πει στον γιατρό τι θα κάνει το 2018

Όταν στις 30 Νοεμβρίου 2018 επρόκειτο να λάβει εξιτήριο αφού έχει βελτιωθεί η κατάστασή του, ο γιατρός ενημερώνει την αστυνομία και ζητά να συνοδεύσουν τον ηλικιωμένο στο σπίτι του και να του αφαιρέσουν την καραμπίνα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό πράγματι η αστυνομία αφαίρεσε τότε την καραμπίνα από τον 89χρονο.

Από τότε φαίνεται ότι το σχέδιο του ηλικιωμένου που είχε πει στους γιατρούς στο ψυχιατρείο είχε γίνει έμμονη ιδέα και το υλοποίησε σήμερα.

Ένα από τα σημεία έρευνα της Αστυνομίας είναι πώς και από πού προμηθεύτηκε τα όπλα που είχε στην κατοχή του.