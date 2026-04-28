Αποκόμματα εφημερίδων και διαβατήριο – Τι βρέθηκε στη βαλίτσα του 89χρονου

Το ενδεχόμενο να έκανε και άλλες επιθέσεις, προτού φύγει από τη χώρα με προορισμό το Στρασβούργο όπου σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία για τον 89χρονο.

Πρόκειται για τον ηλικιωμένο, που οπλισμένος με μια καραμπίνα σκόρπισε τον πανικό το πρωί της Τρίτης, σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, προτού συλληφθεί.

Η βαλίτσα έμεινε στο ταξί

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος φτάνοντας με το πρώτο ταξί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, άφησε τη βαλίτσα του μέσα στο όχημα και ζήτησε από τον οδηγό να τον περιμένει για να τον πάει στην Πάτρα.

Ωστόσο, ο οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές, με τη βαλίτσα να καταλήγει στην Ελληνική Αστυνομία. Το γεγονός αυτό, βοήθησε τους αστυνομικούς να εντοπίσουν άμεσα την ταυτότητα του δράστη.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στη βαλίτσα

Σε έλεγχο που έγινε από τους αστυνομικούς βρέθηκαν έγγραφα από τα οποία προέκυπτε πως θα έφευγε από τη χώρα για το Στρασβούργο.

Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν αποκόμματα εφημερίδων, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε σκοπό να επιτεθεί και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Παράλληλα, εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα του 89χρονου και το διαβατήριό του, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στη σκέψη ότι ίσως να αναζητούσε καταφύγιο σε χώρα εκτός Σένγκεν.

Το περιεχόμενο της επιστολής του 89χρονου:

Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,

Π.Κ.