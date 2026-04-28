Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ο 89χρονος
Ο 89χρονος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Πάτρας, ωστόσο η αχαϊκή πρωτεύουσα δεν θα ήταν ο τελικός του προορισμός.
Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, κοντά στο λιμάνι, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό νωρίτερα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο στην Αθήνα.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας σκόπευε να ταξιδέψει με πλοίο από την Πάτρα με προορισμό την Ιταλία.
Ωστόσο, όπως ανέγραφε σε ένα από τα σημειώματα που άφησε ο 89χρονος, δεν θα ήταν αυτός ο τελικό του προορισμός.
Ήθελε να φτάσει στο Στρασβούργο
Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος σκόπευε να πραγματοποιήσει επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.
Οι αστυνομικοί δεν έχουν εξακριβώσει ακόμα ποιος θα ήταν ο χαρακτήρας της επίθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο ο 89χρονος είχε στην κατοχή του ένα 38άρι περίστροφο και κανείς δεν γνωρίζει πότε και πώς θα το χρησιμοποιούσε.
Είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν
Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος δράστης είναι ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.
