Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο ο 89χρονος

Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, κοντά στο λιμάνι, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό νωρίτερα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο στην Αθήνα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας σκόπευε να ταξιδέψει με πλοίο από την Πάτρα με προορισμό την Ιταλία.

Ωστόσο, όπως ανέγραφε σε ένα από τα σημειώματα που άφησε ο 89χρονος, δεν θα ήταν αυτός ο τελικό του προορισμός.

Ήθελε να φτάσει στο Στρασβούργο

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος σκόπευε να πραγματοποιήσει επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Οι αστυνομικοί δεν έχουν εξακριβώσει ακόμα ποιος θα ήταν ο χαρακτήρας της επίθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο ο 89χρονος είχε στην κατοχή του ένα 38άρι περίστροφο και κανείς δεν γνωρίζει πότε και πώς θα το χρησιμοποιούσε.

Είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος δράστης είναι ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.