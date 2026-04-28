Συνελήφθη στην Πάτρα ο 89χρονος που πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς Ιταλία

Στη σύλληψη του 89χρονου που πυροβόλησε το πρωί στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά πέντε άτομα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος, αρχικά πήγε με ταξί στο κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο δεξί πόδι.

Αμέσως μετά μετέβη με ταξί στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, διανύοντας μια απόσταση πέντε χιλιομέτρων και άρχισε να πυροβολεί και εκεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις γυναίκες.

Βρήκαν όπλο, ίσως έφευγε για Ιταλία

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατοχή του 89χρονου, στην Πάτρα, εντοπίστηκε ένα 38άρι περίστροφο γεμάτο με σφαίρες.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, ο 89χρονος ετοιμαζόταν να ταξιδέψει προς Ιταλία.

Νωρίτερα, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. είχαν βρεθεί στο σπίτι του 89χρονου, μήπως και ο ηλικιωμένος επέστρεφε στο σπίτι του, μετά τα επεισόδια με τους πυροβολισμούς.

Είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν

Ο δράστης είναι ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Δεν κινδυνεύουν οι τραυματίες

Στη Λουκάρεως, από τα πυρά του 89χρονου τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, γραμματείς του Πρωτοδικείου, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο υπάλληλος που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στον ΕΦΚΑ, νωρίτερα.

Και οι πέντε φέρουν τραύματα από τα σκάγια της καραμπίνας, ωστόσο δεν κινδυνεύει η ζωή τους.