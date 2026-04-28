Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο
Όλοι οι τραυματίες από την επίθεση σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο έχουν μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό και νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη του 89χρονου που το πρωί της Τρίτης εισέβαλε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και αφού πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, έφυγε με ταξί όπου και μετέβη στο Ειρηνοδικείο τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες.
Ο 89χρονος που αντιμετωπίζει σύμφωνα με πληροφορίες ψυχολογικά προβλήματα έχοντας νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική άφησε στο Ειρηνοδικείο την καραμπίνα με την οποία είχε πυροβολήσει προηγούμενους αλλά και σημειώματα σύμφωνα με τα οποία αναφέρεται σε ένα προσωπικό του πρόβλημα.
Το προφίλ του 89χρονου
Ο δράστης όπως προαναφέραμε είναι 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.
Σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και λεπτός, φοράει μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του.
Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Την στιγμή που έφυγε από το Ειρηνοδικείο στην Λουκάρεως φέρεται να πέταξε τρεις φακέλους και να φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα»
Το χρονικό της επίθεσης στον ΕΦΚΑ
Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης όταν ο ηλικιωμένος ρακοσυλλέκτης έφτασε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, ανέβηκε στον 4ο όροφο του κτιρίου και αφού είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει, πυροβόλησε προς το μέρος ενός άλλου υπαλλήλου. Ως αποτέλεσμα ένας άνδρας 63 ετών να τραυματιστεί στο πόδι.
Άμεσα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί που έκαναν τουρνικέ στον άτυχο υπάλληλο για να σταματήσουν την αιμορραγία.
