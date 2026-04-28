O 89χρονος μετά τον ΕΦΚΑ πήγε στο Ειρηνοδικείο στο Λουκάρεως και άνοιξε πυρ – Τέσσερις τραυματίες

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον 89χρονο ο οποίος λίγο νωρίτερα άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό τραυματίζοντας έναν υπάλληλο καθώς λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος δράστης μετέβη στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε τραυματίζοντας τρία άτομα.

Κοντά στο σημείο, οι αστυνομικοί βρήκαν τον καραμπίνα του δράστη, ωστόσο ο ίδιος αναζητείται.

Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς στο κτίριο του ΕΦΚΑ, μετέβη στο Ειρηνοδικείο στη Λουκάρεως και άρχισε να πυροβολεί και εκεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τρία άτομα.

Μαζί με το πρώτο περιστατικό, ο 89χρονος έχει τραυματίσει συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.