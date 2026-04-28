«Εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ότι έκανα» – Τι γράφουν τα σημειώματα που άφησε ο 89χρονος που τραυμάτισε 5 άτομα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον 89χρονο άνδρα πουσκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Ειρηνοδικείο.
Σοκ έχει προκαλέσει το πρωτοφανές περιστατικό με τον 89χρονο ρακοσυλλέκτη που πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό τραυματίζοντας έναν υπάλληλο και μετά τραυμάτισε τέσσερις ακόμη ανθρώπους στο Εφετείο στη Λουκάρεως. Μέχρι στιγμής παραμένει ασύλληπτος.
Ο 89χρονος περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως ψηλός και λεπτός, φορώντας μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης άφησε τέσσερις επιστολές έξω από την είσοδο του Ειρηνοδικείου και φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ότι έκανα». Σύμφωνα με πληροφορίες του in, στις επιστολές ο δράστης περιγράφει μια προσωπική του υπόθεση.
Τα σημειώματα που άφησε όπως και η καραμπίνα με την οποία πυροβόλησε διακρίνονται στις φωτογραφίες ντοκουμέντο που έφερε στο φως το in.
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ανέφερε νωρίτερα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Ειρηνοδικείο.
«Έσπευσα, σπεύσαμε αμέσως, μόλις ακούσαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο, ο οποίος με μία τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις γραμματείς του Πρωτοδικείου. Ε, γυναίκες όλες. Πριν από λίγο διακομίστηκαν, πέρασαν τα ασθενοφόρα και διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Όπως τις είδα εγώ δε φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι όλος ελαφρύς ο τραυματισμός. Έχει αφήσει κάποιες επιστολές. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος Βλάσκος μέσα. Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις