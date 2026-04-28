Το προφίλ του 89χρονου που τραυμάτισε 5 άτομα σε δύο διαφορετικά σημεία της Αθήνας

Άφαντος παραμένει ο 89χρονος άνδρας με τα αρχικά Π.Κ. που τραυμάτισε πέντε άτομα σε δυο διαφορετικά σημεία στην Αθήνα.

Αρχικά εισέβαλλε ένοπλος στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους.

Το προφίλ του 89χρονου

Ο δράστης όπως προαναφέραμε είναι 89 ετών, ρακοσυλλέκτης, γνωστός στις αρχές από την περιοχή του Βοτανικού, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και να έχει νοσηλευθεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.

Σύμφωνα με μαρτυρίες είναι ψηλός και λεπτός, φοράει μπλε καμπαρντίνα, μέσα στην οποία έκρυβε το όπλο του.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Την στιγμή που έφυγε από το Ειρηνοδικείο στην Λουκάρεως φέρεται να πέταξε τρεις φακέλους και να φώναξε «εδώ βρίσκεται ο λόγος που έκανα ό,τι έκανα»

Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό τους.