Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην πρωτεύουσα της Βολιβίας μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση του κεντροδεξιού προέδρου της χώρας, καθώς εδώ και δύο εβδομάδες η κυκλοφορία στη Λα Πας έχει παραλύσει εξαιτίας των οδοφραγμάτων που έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία της πόλης.

Τα οδοφράγματα έχουν αποκόψει σχεδόν την πρωτεύουσα από την υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας ελλείψεις σε καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας βρίσκεται αντιμέτωπος με κινητοποιήσεις αγροτών, εργατών, ανθρακωρύχων και εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν αγανάκτηση για τη χειρότερη οικονομική κρίση στη Βολιβία εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

🇧🇴 Bolivia’s indigenous communities march on the capital as US-backed government prepares to suppress protests against neoliberal agenda A massive march led by Bolivia’s indigenous communities is set to arrive in La Paz today, on a collision course with security forces operating… pic.twitter.com/wDyChxjAxY — Drop Site (@DropSiteNews) May 18, 2026

Οι πολίτες – ανάμεσά τους χιλιάδες ιθαγενείς – συνεχίζουν τις διαδηλώσεις στη Βολιβία

Ομάδα ανθρακωρύχων επιχείρησε να φθάσει στην πλατεία Μουρίγιο, όπου βρίσκονται το προεδρικό μέγαρο και το κοινοβούλιο, αλλά αστυνομικοί τους απώθησαν με δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές έριξαν μολότοφ και πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς ή συλλήψεις.

Υποστηρικτές του σοσιαλιστή πρώην προέδρου Έβο Μοράλες (2006-2019) έφθασαν σήμερα στην πρωτεύουσα ύστερα από πορεία επτά ημερών από την περιοχή Ορούρο, απαιτώντας την απομάκρυνση του Ροντρίγκο Πας από τον προεδρικό θώκο.

«Θέλουμε να παραιτηθεί γιατί είναι ανίκανος. Η Βολιβία είναι βυθισμένη στο χάος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Ιβάν Αλαρκόν, ένας 60χρονος αγρότης.