Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η δυσαρέσκεια πολλών τομέων της κοινωνίας έναντι της κυβέρνησης της Βολιβίας έμοιαζε να κλιμακώνεται περαιτέρω χθες Τρίτη, με δεκάδες νέους αποκλεισμούς δρόμων και διαδηλώσεις, με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση στο κράτος της Λατινικής Αμερικής (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Claudia Morales).

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο.

«Οι μισθοί δεν φτάνουν πλέον για τίποτα, διότι το κόστος ζωής έχει εκραγεί»

A general strike is now underway in Bolivia, this time calling for the resignation of the neoliberal President Rodrigo Paz. Causes:

– Fuel crisis

– Inflation

– Govt proposals to privatize natural resources The neoliberal experiement is already a failure. pic.twitter.com/e0qYkkBlHg — Ollie Vargas (@Ollie_Vargas_) May 12, 2026

Προβάλλουν σειρά διεκδικήσεων, από αυξήσεις των μισθών ως τη σταθεροποίηση της οικονομίας, περνώντας από την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων.

Η Βολιβία ζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Στο κέντρο της Λας Πας, της έδρας της κυβέρνησης, εκπαιδευτικοί και εργάτες κατέλαβαν δρόμους για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Bolivia faces growing unrest as widespread road blockades disrupt travel across major cities including La Paz and El Alto. Protesters are demanding the resignation of President Rodrigo Paz amid fuel shortages, rising costs, and wage disputes. pic.twitter.com/Ajtn99OJhu — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 12, 2026

«Οι μισθοί δεν φτάνουν πλέον για τίποτα, διότι το κόστος ζωής έχει εκραγεί», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κλαούδια Λόπες, 43 ετών, εκπαιδευτικός σε σχολείο στην περιφέρεια της βολιβιανής πρωτεύουσας.

Χθες η αστυνομία ανακοίνωσε πως έχουν στηθεί 67 μπλόκα στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Αποκλεισμοί δρόμων

Οδηγοί φορτηγών άρχισαν να αποκλείουν δρόμους πριν από μέρες κι έχουν αρχίσει να ενώνονται μαζί τους εκπαιδευτικοί και αγρότες.

Dozens of roadblocks marked a national strike in Bolivia with protesters demanding the resignation of President Rodrigo Paz and the Bolivian government calling for dialogue pic.twitter.com/aFpDsp7CEp — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

Στις αγορές της πρωτεύουσας, οι τιμές βασικών διατροφικών προϊόντων, όπως του κρέατος κοτόπουλου και των λαχανικών, αυξάνονται θεαματικά εξαιτίας των ελλείψεων που προκαλούν οι αποκλεισμοί δρόμων, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου.

«Είναι αυτοί που αποκλείουν (σ.σ. δρόμους) που προκαλούν την άνοδο των τιμών (…) την ανεργία (…) εμποδίζουν (…) τις παραδόσεις βενζίνης και ντίζελ», είπε ο πρόεδρος Πας σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οργανώσεις που πρόσκεινται στον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Εβο Μοράλες (2006-2019), φυγόδικο για υπόθεση φερόμενης εμπορίας ανήλικης, άρχισαν χθες Τρίτη πορεία περίπου 180 χιλιομέτρων από την Ορούρο (νότια) στην πρωτεύουσα Λα Πας, με σκοπό να απαιτήσουν την παραίτηση του νυν προέδρου.

Esta es la marcha por la vida para salvar Bolivia llegando a Central Villa Villa, Lequepampa, Villa Caiconi. ¡Impresionante!#Bolivia pic.twitter.com/RcoTpyjeSJ — Desordenado (@caos_desorden) May 13, 2026

Πηγή: ΑΠΕ