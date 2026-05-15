Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Πέμπτη ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς του Ισραήλ στο βόρειο τμήμα της χώρας αυτής, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Η ανακοίνωση καταγράφηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, λίγα 24ωρα προτού εκπνεύσει η κατάπαυση του πυρός.

Η Χεζμπολάχ «στοχοποίησε συγκέντρωση στρατιωτικών των εχθρικών ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων»

Στην ανακοίνωσή του, το κίνημα τόνισε πως «στοχοποίησε συγκέντρωση στρατιωτικών των εχθρικών ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στην τοποθεσία Ρος Χανικρά» χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένο εναέριο όχημα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν αναφέρει χθες περί το μεσημέρι ότι επιδρομή drone της Χεζμπολάχ τραυμάτισε πολίτες στο βόρειο Ισραήλ και τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Το ιατρικό κέντρο της Γαλιλαίας ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «πλήγμα drone με εκρηκτικά σε χώρο στάθμευσης στη Ρος Χανικρά».

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI από την πλευρά του έκανε λόγο για ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο.

Εκατοντάδες νεκροί

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν χθες βράδυ ότι «έπληξαν πάνω από 65 υποδομές» σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου και ότι «σκότωσαν πάνω από 20 τρομοκράτες της Χεζμπολάχ τις προηγούμενες 24 ώρες».

Παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ από τη 17η Απριλίου, ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν πάνω από 400 ανθρώπους στον Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ