Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.
Η εργατική συνομοσπονδία της Βολιβίας (COB) κήρυξε χθες Παρασκευή απεργία διαρκείας, υπογραμμίζοντας πως η κεντροδεξιά κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματά της εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης στη χώρα.
Μεταξύ άλλων, η COB αξιώνει αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις, και αύξηση των συντάξεων.
«Από σήμερα, κηρύσσεται απεργία επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού»
Χιλιάδες εργαζόμενοι από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών και ανθρακωρύχων, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της COB και συγκεντρώθηκαν στην πόλη Ελ Αλτο για να τιμήσουν την Εργατική Πρωτομαγιά (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Claudia Morales).
«Από σήμερα, κηρύσσεται απεργία επ’ αόριστον… έως ότου η κυβέρνηση κατανοήσει τα αιτήματα του λαού», τόνισε ο γενικός γραμματέας της COB Μάριο Αργκόγιο.
«Ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά θα νικήσουμε», βροντοφώναξαν οι παρευρισκόμενοι.
Επικρίσεις
Ο πρόεδρος Ροδρίγο Πας επέκρινε έντονα τους ηγέτες των συνδικαλιστικών ενώσεων σχετικά με το αίτημά τους για αυξήσεις μισθών, παρόλο που η κυβέρνησή του είχε ήδη αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 20% τον Ιανουάριο.
«Εάν θέλετε αυξήσεις μισθών, ξεκινήστε δημιουργώντας θέσεις εργασίας», δήλωσε ο πρόεδρος της Βολιβίας σε εκδήλωση στην Κοτσαμπάμπα.
Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έπειτα από 20 χρόνια διακυβέρνησης της Βολιβίας από αριστερές κυβερνήσεις υπό τον Εβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Αρσε (2020-2025).
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις