Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)

Η Χαλ είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τις Κόβεντρι και Ίπσουιτς στην Premier League της περιόδου 2026/27, καθώς νίκησε την Μίντλεσπρο με 1-0 με γκολ του ΜακΜπέρνι στις καθυστερήσεις του τελικού των play off ανόδου την Championship και πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Στην κορύφωση της πιο έντονης σειράς play off των τελευταίων ετών, μετά την «αποβολή» της Σαουθάμπτον απ’ την EFL λόγω «κατασκοπίας» των προπονήσεων της Μίντλεσπρο πριν από τους ημιτελικούς, οι «τίγρεις» έγραψαν Ιστορία.

Έτσι επιστρέφουν στην Premier League έπειτα από 9 χρόνια απουσίας κι ενώ ενδιάμεσα είχαν γνωρίσει άλλον έναν υποβιβασμό, παίζοντας στη League One (2020/21).

Παρά το γεγονός ότι μπήκαν στα play off ανόδου απ’ την 6η θέση της Championship, οι παίκτες της Χαλ κατάφεραν να προκριθούν, στον τελικό μετά τα δύο παιχνίδια «φωτιά» με τη Μίλγουολ στους ημιτελικούς.

Οι «τίγρεις» χάρη στον Σκωτσέζο επιθετικό θα βάλουν στα ταμεία τους ένα εξωφρενικό ποσό, το οποίο θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας, αν καταφέρουν να παραμείνουν την επόμενη σεζόν στην Premier League.