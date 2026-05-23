Μία ξαφνική καταιγίδα που «χτύπησε» το νότιο Ηράκλειο το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) προκάλεσε αναστάτωση στον Τσούτσουρα, με τους δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε χειμάρρους.

Η βροχή ήταν τόσο ισχυρή που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, ειδικά στο ρέμα που χωρίζει διοικητικά τους δήμους Μινώα Πεδιάδας και Αρχανών – Αστερουσίων. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, το σημείο είχε ήδη επιβαρυνθεί από μπάζα, με αποτέλεσμα η στάθμη να έχει ανέβει περίπου 70 εκατοστά και τα νερά να μην μπορούν να φύγουν εύκολα, αναφέρει το cretalive.

«Εδώ και καιρό έχουμε ζητήσει την παρέμβαση της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει η ευθύνη, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό», τόνισαν οι πολίτες.

Ζημιές στον Τσούτσουρα από την κακοκαιρία

Οι κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές αγωνίας, καθώς η νεροποντή έκανε δύσκολο το πέρασμα ακόμη και από βασικά σημεία του οικισμού. Σε αρκετά σημεία δημιουργήθηκαν μικροί χείμαρροι, ενώ δεν έλειψαν και οι ζημιές από την ορμή του νερού.

Την ίδια ώρα, τα social media έχουν γεμίσει με βίντεο και φωτογραφίες από διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου καταγράφονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Χρήστες αναρτούν εικόνες με σκοτεινό ουρανό, δυνατές καταιγίδες και δρόμους που έχουν πλημμυρίσει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακόμη και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, οι πυκνές νεφώσεις και οι δυνατές βροντές έδειχναν από νωρίς ότι ο καιρός αλλάζει απότομα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν ασταθείς, με τους κατοίκους να παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.