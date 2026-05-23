Μπαράζ σεισμών στην Κάσσο – Νέα δόνηση 3,7 Ρίχτερ μετά τα 4άρια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σείεται η γη στην Κάσσο. Το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 20:37 και είχε επίκεντρο 26 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα.

Λίγο νωρίτερα και συγκριμένα στις 19:48 είχε σημειωθεί ένας ακόμη σεισμός 3,6 Ρίχτερ, 30 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του νησιού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 4,4 Ρίχτερ ενώ ακολούθησε μία ακόμη δόνηση στα 4 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ούτε στο νησί της Κάσου, αλλά ούτε και σε περιοχές της Κρήτης.