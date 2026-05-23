Μπαράζ σεισμών στην Κάσσο – Νέα δόνηση 3,7 Ρίχτερ μετά τα 4άρια
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ούτε στο νησί της Κάσου, αλλά ούτε και σε περιοχές της Κρήτης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σείεται η γη στην Κάσσο. Το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 20:37 και είχε επίκεντρο 26 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,4 χιλιόμετρα.
Λίγο νωρίτερα και συγκριμένα στις 19:48 είχε σημειωθεί ένας ακόμη σεισμός 3,6 Ρίχτερ, 30 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά του νησιού.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή σημειώθηκαν νωρίτερα και άλλοι σεισμοί με τον μεγαλύτερο να ανέρχεται στα 4,4 Ρίχτερ ενώ ακολούθησε μία ακόμη δόνηση στα 4 Ρίχτερ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα ούτε στο νησί της Κάσου, αλλά ούτε και σε περιοχές της Κρήτης.
- Μπολόνια – Ίντερ 3-3: «Χορταστική» ισοπαλία στο «Νταλ’ Άρα»
- Νεκροί 18 φοιτητές από επίθεση της Ουκρανίας στο Λουγκάνσκ
- Σερβία: Μεγαλειώδης αντικυβερνητική διαδήλωση – Χιλιάδες πολίτες ζήτησαν δικαιοσύνη για τα θύματα του Νόβι Σαντ και εκλογές
- Μπαρτσελόνα – Λιόν 4-0: Πρωταθλήτριες Ευρώπης στο ποδόσφαιρο γυναικών οι Καταλανές (vid)
- Η Χαλ ανέβηκε στην Premier League και εξασφαλίζει το «χρυσό» μπόνους των 200 εκατ. λιρών (1-0)
- Οι χρυσές business του Μουντιάλ λίγο πριν από τη… σέντρα
- Ντόρσεϊ: «Ξέρουμε τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό αυτό το ματς»
- «Χαστούκι, ζήλεια, γυναίκες αρπαχτικά»: Πώς το βιβλίο-φωτιά για τους Μακρόν εξυπηρετεί το σκοπό τους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις