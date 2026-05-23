Συμβαίνει τώρα:
23.05.2026 | 20:00
Νέα σεισμική δόνηση, 4 Ρίχτερ, ανοιχτά της Κάσσου
Ληστές χτύπησαν τον Άλεν Προστ και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού του
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 20:00

Μία συμμορία ληστών εισέβαλε στο σπίτι του τέσσερις φορές πρωταθλητή της Formula 1, χτυπώντας τον Γάλλο στο κεφάλι, ο οποίος διαγνώσθηκε με κρανιακό τραύμα

Ο πρώην πιλότος της Ferrari, Αλέν Προστ, τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από ληστεία στο σπίτι του στη Νιόν, στη λίμνη της Γενεύης.

Μία συμμορία ληστών εισέβαλε στο σπίτι του τέσσερις φορές πρωταθλητή της Formula 1, χτυπώντας τον Γάλλο στο κεφάλι, ο οποίος διαγνώσθηκε με κρανιακό τραύμα.

Οι ληστές απείλησαν έναν από τους γιους του Αλέν Προστ και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Δεν έγινε γνωστό το ποσό της λείας που απέσπασαν.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές

«Οι δράστες εισήλθαν στο σπίτι ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία», ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί», προσέθεσε.

Η γαλλική αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως στήνοντας μπλόκα σε κεντρικά σημεία, οι έρευνες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα, με τις Αρχές να θεωρούν πως οι δράστες διέφυγαν στη Γαλλία.

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Vita.gr
Ρύπανση: Έρευνα τη συνδέει με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νεφρικής νόσου

Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη
Κόσμος 23.05.26

Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών, το ξεκίνησε η Μερκούρη

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
Τα στοιχεία 23.05.26

Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας

Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Κόσμος 23.05.26

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Κόσμος 23.05.26

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Κόσμος 23.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Κόσμος 23.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σερβία: Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι – Απαιτούν πρόωρες εκλογές
Κόσμος 23.05.26

Αντικυβερνητική διαδήλωση διοργανώνουν οι φοιτητές στο Βελιγράδι - Απαιτούν πρόωρες εκλογές

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς στην Σερβία ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό Νόβι Σαντ

Μαλδίβες: «Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά – Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό
Τραγωδία στις Μαλδίβες 23.05.26

«Παγίδα θανάτου» η υποθαλάσσια σπηλιά - Τα θύματα δεν είχαν κατάλληλο εξοπλισμό, ψάχνουν απαντήσεις στις κάμερες

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη
Αγωνία 23.05.26

Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες

Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής την 19η Μαΐου - Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
Β. Ελλάδα 23.05.26

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
Ελλάδα 23.05.26

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 23.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

