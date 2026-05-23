Ληστές χτύπησαν τον Άλεν Προστ και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του σπιτιού του

Ο πρώην πιλότος της Ferrari, Αλέν Προστ, τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από ληστεία στο σπίτι του στη Νιόν, στη λίμνη της Γενεύης.

Μία συμμορία ληστών εισέβαλε στο σπίτι του τέσσερις φορές πρωταθλητή της Formula 1, χτυπώντας τον Γάλλο στο κεφάλι, ο οποίος διαγνώσθηκε με κρανιακό τραύμα.

Οι ληστές απείλησαν έναν από τους γιους του Αλέν Προστ και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Δεν έγινε γνωστό το ποσό της λείας που απέσπασαν.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές

«Οι δράστες εισήλθαν στο σπίτι ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλοπιμαία», ανακοίνωσε η εισαγγελία. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί», προσέθεσε.

Η γαλλική αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως στήνοντας μπλόκα σε κεντρικά σημεία, οι έρευνες όμως δεν είχαν αποτέλεσμα, με τις Αρχές να θεωρούν πως οι δράστες διέφυγαν στη Γαλλία.