newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
23.05.2026 | 20:00
Νέα σεισμική δόνηση, 4 Ρίχτερ, ανοιχτά της Κάσσου
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 20:41

Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα πυρηνικά της Τεχεράνης, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Με τη σκιά μιας νέας πολεμικής έκρηξης να εξακολουθεί να πλανάται πάνω από τη Μέση Ανατολή, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν εισέρχονται σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται πιο κοντά σε συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας κατά 60 ημέρες.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται τα πυρηνικά της Τεχεράνης, η σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποτροπή μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Στο τραπέζι ΗΠΑ – Ιράν οι κυρώσεις, τα λιμάνια και το ουράνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Financial Times, οι διαμεσολαβητές εκτιμούν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συνεννόησης, το οποίο θα περιλαμβάνει σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αλλά και συζητήσεις για το μέλλον των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το υπό διαμόρφωση σχέδιο προβλέπει επίσης σταδιακή χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό και τμηματική άρση των κυρώσεων.

Παράλληλα, βασικό αντικείμενο των συνομιλιών αποτελεί το απόθεμα των περίπου 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει η Τεχεράνη, το οποίο βρίσκεται κοντά σε επίπεδα κατάλληλα για πυρηνικό όπλο.

Βασικό αντικείμενο των συνομιλιών αποτελεί το απόθεμα των περίπου 440 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει η Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικού όπλου και ζητά την πλήρη παράδοση του αποθέματος ουρανίου, αλλά και την αποσυναρμολόγηση των βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων σε Νατάνζ, Φορντό και Ισφαχάν — στόχων που είχαν βομβαρδιστεί από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Οι πληροφορίες των FT αναφέρουν ότι μεγάλες ποσότητες εμπλουτισμένου ουρανίου ενδέχεται να βρίσκονται ακόμη θαμμένες κάτω από τα ερείπια των εγκαταστάσεων, κυρίως στην περιοχή του Ισφαχάν.

Οι διαμεσολαβητές και ο ρόλος Πακιστάν – Κατάρ

Καθοριστικό ρόλο στις διαβουλεύσεις έχουν αναλάβει το Πακιστάν και το Κατάρ. Οι δύο χώρες πραγματοποίησαν εντατικές επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους την Πέμπτη και την Παρασκευή, ενώ οι συνομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι και το Σάββατο.

Μετά την αποχώρησή του από την Τεχεράνη, ο στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής της πακιστανικής διαμεσολαβητικής αποστολής, δήλωσε — σύμφωνα με τους Financial Times — ότι οι συνομιλίες κατέληξαν σε «ενθαρρυντική πρόοδο προς μια τελική κατανόηση» ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι διαμεσολαβητές βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ενώ την ιρανική πλευρά εκπροσωπούσαν ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Τεχεράνη: «Πολύ κοντά αλλά και πολύ μακριά»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα «μνημόνιο κατανόησης» ως πρώτο βήμα για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή το μνημόνιο κατανόησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 έως 60 ημερών για μια ευρύτερη συμφωνία.

Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις αμερικανικές προθέσεις. Όπως ανέφερε στους Financial Times, οι δύο πλευρές είναι «ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά» από συμφωνία, λόγω των «αντιφατικών δηλώσεων» και των «μεταβαλλόμενων θέσεων» της Ουάσιγκτον.

Παρά τις επιφυλάξεις, ο ίδιος υποστήριξε ότι υπάρχει πλέον μεγαλύτερη σύγκλιση σε βασικές παραμέτρους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Οι φόβοι νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Η πίεση για επίτευξη συμφωνίας παραμένει έντονη, καθώς οι διπλωματικές πηγές φοβούνται ότι χωρίς πρόοδο ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει επανάληψη των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν σχεδιαζόμενες επιθέσεις, οι οποίες — όπως είπε — επρόκειτο να ξεκινήσουν άμεσα, επειδή βρίσκονται σε εξέλιξη «σοβαρές διαπραγματεύσεις» με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να παγώσει τη στρατιωτική επιχείρηση, φοβούμενα γενικευμένη αποσταθεροποίηση στον Κόλπο.

Οι περιφερειακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι ενδεχόμενη επανέναρξη αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα εναντίον κρατών του Κόλπου και θα επιδείνωνε περαιτέρω τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσημων ανακοινώσεων ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογραμμίζοντας πάντως ότι ο Λευκός Οίκος προτιμά διπλωματική λύση αντί στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

Μουντιάλ 2026: Πώς Coca-Cola, Adidas και Lay’s μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε «χρυσή» business

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

Λάδι στη φωτιά: Οι 12 σκέψεις που «φουντώνουν» τη ζήλια

World
Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία

Ιράν: Πιο κοντά σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία

inWellness
inTown
Stream newspaper
Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Έως και το 70% των κοριτσιών μπορεί να βρίσκεται σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, ενώ ο νέος νόμος καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το διαζύγιο αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν.

Σύνταξη
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

Σύνταξη
Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη
Προκλητικός 23.05.26

Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών, το ξεκίνησε η Μερκούρη

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύνταξη
Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
Τα στοιχεία 23.05.26

Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας

Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς

Σύνταξη
Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
Κόσμος 23.05.26

Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους

Η Μαρί Μπέκερς είναι μία από τις εκατοντάδες μητέρες που έχουν ενταχθεί σε διαδικτυακές κοινότητες looksmaxxing, ενός κινήματος που υπόσχεται να βελτιώσει την εμφάνιση μέσω ειδικών ασκήσεων και παρεμβάσεων στη δομή του προσώπου.

Σύνταξη
Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
Κόσμος 23.05.26

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αν και εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Κόσμος 23.05.26

Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ

Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

Σύνταξη
Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν
Κόσμος 23.05.26

Η Τεχεράνη δεν θα συμβιβαστεί στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, λέει ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν

Μια περιφερειακή διαπραγματευτική προσπάθεια, με επικεφαλής το Πακιστάν, βρίσκεται σε εξέλιξη και στοχεύει να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες πολέμου

Σύνταξη
Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος
Κόσμος 23.05.26

Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία

Ο ανακριτής αποφάσισε την προφυλάκισή της για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης - Έρευνα για το πώς βρέθηκαν τα παιδιά στην Πορτογαλία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 23.05.26

Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ

Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμός που αντιστοιχεί στο 20,9% του συνολικού πληθυσμού, δηλαδή σχεδόν ένας στους πέντε Ευρωπαίους.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
Euroleague 23.05.26

ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ σε δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του τελικού της Euroleague και εξήγησε πόσο πολύ θέλει να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο της Euroleague.

Σύνταξη
Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
Κόσμος 23.05.26

Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές

Έως και το 70% των κοριτσιών μπορεί να βρίσκεται σε πρόωρους ή εξαναγκασμένους γάμους, ενώ ο νέος νόμος καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το διαζύγιο αν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν.

Σύνταξη
Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
«Την αγαπώ εξίσου» 23.05.26

O Τζον Τραβόλτα είναι σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας

Η Έλα Μπλου Τραβόλτα υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι ο πατέρας της, Τζον Τραβόλτα, πάντοτε της έδινε την ελευθερία να κυνηγήσει τα όνειρά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ
Dame 23.05.26

93 χρόνια Τζόαν Κόλινς – Βιασμός στα 17, πέντε γάμοι, «σωτήρια άμβλωση» και Μάργκαρετ Θάτσερ

Η Τζόαν Κόλινς γιορτάζει σήμερα τα 93α γενέθλιά της και, κόντρα στους νόμους του χρόνου και του Χόλιγουντ, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός που η ίδια επιλέγει να αγνοεί επιδεικτικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ευρώπη: Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη – Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;
Περιβάλλον 23.05.26

Νέα «κανονικότητα» οι υψηλές θερμοκρασίες την άνοιξη στην Ευρώπη - Πόσο έτοιμη είναι για τους καύσωνες; Τι κάνει η Ελλάδα;

Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ειδικοί, οι πόλεις στην Ευρώπη έχουν μείνει «στο παλιό ημερολόγιο», δηλαδή δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις ραγδαία αυξανόμενες θερμοκρασίες του Μαΐου - Ποιες χώρες είναι προετοιμασμένες για τους φετινούς καύσωνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Mango: Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ – Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου
Υπόθεση Mango 23.05.26

Μυστήριο με το χαμένο κινητό του Τζόναθαν Άντικ - Στο μικροσκόπιο τα μηνύματα πατέρα και γιου

Η εξαφάνιση του iPhone 14 του κατηγορουμένου και η αλλαγή του με νέο κινητό μετά από ταξίδι στο Κίτο - Οι Αρχές πιστεύουν ότι το παλιό κινητό δεν έφυγε ποτέ από την Ισπανία και καταστράφηκε σκόπιμα

Σύνταξη
Μπαρδέμ, Ράφαλο και Λάνθιμος (και χιλιάδες άλλοι) εναντίον Βενσάν Μπολορέ
Ακροδεξιά ατζέντα; 23.05.26

Ο Γάλλος μεγιστάνας Βενσάν Μπολορέ ένωσε τους Μπαρδέμ, Ράφαλο, Λάνθιμο και χιλιάδες άλλους - Εναντίον του

Χιλιάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου καταγγέλουν με ανοιχτή επιστολή την «επιρροή της ακροδεξιάς» μέσω του Canal+, του οποίου κύριος μέτοχος είναι ο Βενσάν Μπολορέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, το ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη
Προκλητικός 23.05.26

Απαράδεκτη δήλωση Ιταλού αρχαιολόγου: Ελληνική προπαγάνδα ο επαναπατρισμός των Γλυπτών, το ξεκίνησε η Μερκούρη

Σύμφωνα τον ίδιο, η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν βασίζεται σε αδιάσειστα νομικά επιχειρήματα, αλλά σε ένα κύμα πολιτισμικού εθνικισμού που ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύνταξη
Όλυμπος: Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο Ισπανό ορειβάτη
Αγωνία 23.05.26

Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες

Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης έδωσε τελευταία φορά σημεία ζωής την 19η Μαΐου - Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» με στόχο την ανάβαση προς τον Μύτικα

Σύνταξη
Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
Β. Ελλάδα 23.05.26

Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του

Έως το 2023 το παιδί βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Οι γονείς του παιδιού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος

Σύνταξη
To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός
Euroleague 23.05.26

To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και τα ατού της Ρεάλ που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός

Παρά τις απουσίες της η Ρεάλ παραμένει δύσκολος αντίπαλος για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας φρόντισε να «τραβήξει τα χαλινάρια» στην υπέρμετρη αισιοδοξία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
Ελλάδα 23.05.26

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε μέλη της ομάδας, ηλικίας 31 έως 35 ετών, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος

Σύνταξη
Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
Τα στοιχεία 23.05.26

Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας

Στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο συμμετέχουν συνολικά 752 υποψήφιοι/ες, εκ των οποίων 743 κατέρχονται υποψήφιοι/ες με περισσότερους από 18 κομματικούς συνδυασμούς

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα
Oxford Economics 23.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και παραγωγικότητα: Στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ η Ελλάδα

H θετική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγικότητα αρχίζει και γίνεται ορατή, αλλά μόνο στις «τοπ 5 χώρες» της ΕΕ, με την υψηλότερη χρήση ΑΙ. Στις υπόλοιπες... πέρα βρέχει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies