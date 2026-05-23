Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ
Τουλάχιστον 50 άτομα τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση των τραμ - Οι 28 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (23/5) στο Ντίσελντορφ στη Γερμανία, όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά σε κεντρικό σημείο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί, στη συμβολή των οδών Berliner Allee και Graf-Adolf-Straße, με επιβάτες και περαστικούς να περιγράφουν σκηνές πανικού αμέσως μετά τη σύγκρουση. Μέσα σε λίγα λεπτά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και διασώστες έφτασαν στο σημείο για να συνδράμουν τους τραυματίες.
GERMANIA: Scontro tra due tram a Dusseldorf nel land della North Rhine–Westphalia: 27 feriti, nessuno è in pericolo di vita pic.twitter.com/oGCiIEIONz
— BreakingItalyNews (@BreakingItalyNe) May 23, 2026
Τουλάχιστον 50 τραυματίες από τη σύγκρουση των τραμ
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή σύγκρουση. Οι 28 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ άλλοι 28 έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο, καθώς είχαν ελαφρύτερα τραύματα.
Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind 27 Menschen verletzt worden, fünf davon schwer. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr. https://t.co/EFjS13s4iv pic.twitter.com/ZCPdP23xJV
— FOCUS online (@focusonline) May 23, 2026
Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σοβαρές ζημιές στα δύο τραμ, με τους διασώστες να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό και την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών.
Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν άγνωστα. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ή τεχνικό πρόβλημα.
