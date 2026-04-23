Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία σήμερα Πέμπτη, 23 Απριλίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, δήλωσαν στο Reuters οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιφέρειας Κοπεγχάγης.

Ελικόπτερα μεταφέρουν τους τραυματίες

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, επομένως κανείς δεν έχει παγιδευτεί. Μεγάλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με τοπικά ειδησεογραφικά μέσα, οι τραυματίες μεταφέρονται με ελικόπτερα των Δανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το σημείο του ατυχήματος.

«Είμαστε παρόντες στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, κοντά στην οδό Ίστεροντ, όπου έχει σημειωθεί σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα έχουν συγκρουστεί και στο σημείο βρίσκονται σε μεγάλη δύναμη η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το οδικό τμήμα μεταξύ της οδού Ίστεροντ και του Κάγκερουπ έχει αποκλειστεί και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους πολίτες να σέβονται τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες», σημειώνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: www.presse-fotos.dk