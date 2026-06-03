Πάμε μια βόλτα; Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης για τις στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία του

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Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 17:20, στο MEGA, η Νίκη Λυμπεράκη συναντά τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε ένα επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» που φωτίζει τις εμπειρίες, τις επιλογές και τις καθοριστικές στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία τού αγαπημένου ηθοποιού.

Η διαδρομή ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επιστρέφει στη γειτονιά όπου μεγάλωσε και περπατά στα μέρη που σημάδεψαν τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Μέσα από προσωπικές ιστορίες και αναμνήσεις, μιλά για τον ιδιαίτερο δεσμό του με την πόλη που παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Στο γήπεδο του Α.Σ. Άρη, εκεί όπου γεννήθηκε η αγάπη του για τον αθλητισμό, ο ηθοποιός θυμάται τα χρόνια όταν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ και αργότερα βόλεϊ, ενώ μιλά για τη σύνδεσή του με τον σύλλογο. Στις εγκαταστάσεις της ομάδας συναντά δύο εμβληματικές μορφές του ελληνικού αθλητισμού, τον Χάρη Παπαγεωργίου, πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και νυν πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, και τον Κώστα Χαριτωνίδη, πρώην αθλητή και προπονητή της ομάδας βόλεϊ.

Μέσα από τις μαρτυρίες τους, αναδεικνύονται πτυχές του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Βλαδίμηρου Κυριακίδη από τα νεανικά του χρόνια αλλά και η περηφάνια που αισθάνονται για την σπουδαία καλλιτεχνική πορεία του.

Ο ηθοποιός εξομολογείται, ακόμη, την καθοριστική απόφασή του να απομακρυνθεί από τον επαγγελματικό αθλητισμό και να στραφεί στο θέατρο. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια περιγράφει την εσωτερική αναζήτηση που τον οδήγησε στη σκηνή, ενώ δεν λείπουν οι χιουμοριστικές αναφορές στη συμμετοχή του στη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή «Summer Lovers» («Εραστές του Καλοκαιριού»), όπου βρέθηκε να συμπρωταγωνιστεί με την Ντάριλ Χάνα και έγινε ο… παρολίγον εραστής της.

Η περιήγηση συνεχίζεται στην Αθήνα και στο ιστορικό εργαστήριο Βιεννέζικης Ψάθας της οικογένειας Βενιζέλου, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1850. Εκεί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μοιράζεται με τη Νίκη Λυμπεράκη το αγαπημένο του χόμπι και τη μυεί στην ιδιαίτερη τέχνη της ψάθας.

Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με μια βαθιά προσωπική στιγμή. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης συναντά τον αγαπημένο του φίλο, Αιμίλιο Χειλάκη, και οι δυο τους συζητούν για τη φιλία, τους ανθρώπινους δεσμούς, το πέρασμα του χρόνου και τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αγάπης που τους ενώνει.

Δείτε το trailer

Παρουσίαση: Νίκη Λυμπεράκη

Σκηνοθεσία – Διεύθυνση Φωτογραφίας: Άρης Γεωργίου

Αρχισυνταξία – Σενάριο: Έμυ Δημητρακοπούλου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Γιάννης Δώνος, Φρόσω Ράλλη

Οργάνωση παραγωγής: Βαγγέλης Μπαλάφας

Διεύθυνση παραγωγής: Γιάννης Αρσένης

Επιμέλεια έρευνας – Βοηθός Αρχισυντάκτη: Μαριάνα Πικρού

Δημοσιογραφική ομάδα: Γιώργος Δάσκαλος, Γιώτα Λούρα

Μοντάζ – μιξάζ: Νίκη Καλή, Παναγιώτης Κατσάνος

Graphics / Σήμα Εκπομπής: Cloudtrap Athens

Εκτέλεση Παραγωγής: Feelgood Productions

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026

#Pamemiavolta