Η Δανάη Λιβιεράτου έκλεψε την παράσταση σε κλαμπ της Μυκόνου – Η εκρηκτική εμφάνιση και ο χορός
Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, Δανάη Λιβιεράτου, ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα της και ξεσηκώνει τη Μύκονο
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Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να φτιάξει το δικό της όνομα στον χώρο της μουσικής – και όπως φαίνεται αυτό το καλοκαίρι της ανήκει. Η Δανάη Λιβιεράτου είναι μια από τις παρουσίες που ήδη ξεχωρίζουν στο nightlife της Μυκόνου, καθώς εντυπωσίασε τους πάντες με το σόου της στα εγκαίνια του Lio Mykonos.
Η 22χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ, συμμετέχει στο φετινό φαντασμαγορικό του show Spectacularrr του γνωστού cabaret club – μάλιστα έγινε η πρώτη ελληνίδα ερμηνεύτρια που ανεβαίνει στη σκηνή του Lio.
Το Mykonos Live TV βρέθηκε στα εγκαίνια και κατέγραψε με την κάμερά του την εκρηκτική εμφάνιση της Δανάης Λιβιεράτου.
Μάλιστα, για την 22χρονη μίλησε με τα καλύτερα λόγια και ο CEO του Lio Group, Julio Bruno. «Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε τη Δανάη μαζί μας. Είναι μια νέα και καταπληκτική καλλιτέχνις, με υπέροχη φωνή και είναι τέλεια για το καστ» δήλωσε.
Πιστό στο καλοκαιρινό ραντεβού του με το νησί των ανέμων το Lio συνδυάζει πολυτελή εστίαση και εντυπωσιακά νούμερα από χορευτές, τραγουδιστές και ακροβάτες με όλο το καστ των καλλιτεχνών να είναι σε συνεχή διάδραση με τον κόσμο, ενώ αργότερα ο χώρος μετατρέπεται σε ένα από τα πιο glamorous club της Μυκόνου.
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