Φυλακές Κορυδαλλού: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση του 48χρονου βαρυποινίτη
Ο 48χρονος βαρυποινίτης βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει από τους φρουρούς και τράπηκε σε φυγή, τρέχοντας στους δρόμους του Κορυδαλλού.
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Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την απόδραση 48χρονου βαρυποινίτη από τις φυλακές Κορυδαλλού έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Στο οπτικό υλικό που παρουσιάζει το in, ο κρατούμενος καταγράφεται να τρέχει στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, λίγα μόλις μέτρα από το σωφρονιστικό κατάστημα από το οποίο είχε καταφέρει να διαφύγει λίγα λεπτά νωρίτερα.
Ο δραπέτης, που εξέτιε ποινή 7 ετών για υποθέσεις ναρκωτικών και ληστείες, φαίνεται να περνά τρέχοντας δίπλα από ένα περίπτερο και να συνεχίζει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ σωφρονιστικοί υπάλληλοι επιχειρούν να τον καταδιώξουν χωρίς αποτέλεσμα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του, κάτι που δεν κατέστη δυνατό.
Δείτε το βίντεο:
Ερωτήματα για την απόδραση
Ο 48χρονος είχε μεταχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού τον περασμένο Μάρτιο από την Κέρκυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του in, επρόκειτο να λάβει τριήμερη άδεια τις επόμενες ημέρες -την τέταρτη κατά σειρά- γεγονός που γεννά ερωτήματα για τους λόγους της απόδρασης.
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ο κρατούμενος εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή της τροφοδοσίας για να ξεφύγει από την προσοχή των φρουρών και να βγει από τις φυλακές.
Συλλήψεις και ΕΔΕ
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση από τη διεύθυνση των φυλακών Κορυδαλλού.
Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια συγγενικών προσώπων του, με σκοπό να εντοπίσουν τον 48χρονο.
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