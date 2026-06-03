«Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA

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Οι σχέσεις των ηρώων δοκιμάζονται, ενώ νέα μέτωπα ανοίγουν εκεί που κανείς δεν το περιμένει.

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς, που θα μεταδοθεί στις 23:00, στο MEGA:

Η Φρύνη ξεκαθαρίζει στην Ισμήνη ότι δεν θα ανεχτεί ξανά τις προσβολές της και της επισημαίνει ότι από δικά της λάθη έχασε τον άντρα της.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μπήκε κι ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων Η αγωνία του Στάθη μεγαλώνει όσο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο Λυκούργος του δίνει κουράγιο.

Η άρνηση της Αναστασίας να γυρίσει στο σπίτι προκαλεί τύψεις στη Μαργαρίτα. Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη που του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι. Ο Παυλής, αποφασισμένος να βρει στοιχεία, βγαίνει εκτός ορίων κι απάγει τον Ρούσσο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν:

Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias