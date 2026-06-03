Η Θεοπούλα έγινε «ΕΛΑΣίτισσα»… και κάνει θραύση
Η ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, η γνωστή Θεοπούλα από το «Παρά 5», έγινε κι αυτή μέλος της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - Τη βοήθησε να εγγραφεί μέσω της πλατφόρμας myelas.gr ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός
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Η Έφη Παπαθεοδώρου – η αγαπημένη Θεοπούλα του «Παρά Πέντε» – ακολούθησε τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο του κόμμα και έγινε μέλος στην ΕΛΑΣ, μέσω της πλατφόρμας myelas.gr.
Ο πρώην πρωθυπουργός και η ηθοποιός ανέβασαν και ένα βιντεάκι, με τον Αλέξη Τσίπρα να ρωτάει: «τι έκανε η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;» και την ηθοποιό να απαντά με την αλησμόνητη ατάκα «Θραύση»…
Στο βίντεο η Έφη Παπαθεοδώρου εκφράζει την αγάπη της στον Αλέξη Τσίπρα. «Που είσαι αγαπημένε μου;» ακούγεται να του λέει η ηθοποιός, με τον ίδιο να τη βοηθά να εγγραφεί στην πλατφόρμα myelas.gr, ως μέλος του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας τη ρωτά στο βίντεο πώς της φάνηκε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με την Έφη Παπαθεοδώρου να απαντά: «Τέλειο».
Η «Θεοπούλα» τον προέτρεψε να γίνει λίγο πιο… άγριος στην προεκλογική του εκστρατεία.
«Ξέρεις πόσο σ’ αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις. Κι άμα λέει κάτι κακό κάποιος εναντίον σου, θυμώνουμε», ακούγεται να λέει στο βίντεο η ηθοποιός με τον Αλέξη Τσίπρα να της απαντά: «Εντάξει μην θυμώνετε μωρέ».
Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε τη «Θεοπούλα» μέλος της ΕΛΑΣ λέγοντας της «ξανάγινες ΕΛΑΣίτισσα» (σ.σ την περίοδο της κατοχής ο πατέρας της ηθοποιού ήταν στο ΕΑΜ και αργότερα εντάχθηκε στα αντάρτικα τμήματα του ΕΛΑΣ).
Δείτε το βίντεο
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