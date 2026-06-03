Ηθοποιός του How I Met Your Mother καταδικάστηκε σε ισόβια για απόπειρα δολοφονίας πρώην συντρόφου του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε ποινή κάθειρξης από 32 χρόνια έως ισόβια καταδικάστηκε ο ηθοποιός Νικ Πασκουάλ, γνωστός από μικρούς ρόλους στην τηλεόραση όπως στη σειρά How I Met Your Mother, για την επίθεση με μαχαίρι που είχε εξαπολύσει εναντίον της εν διαστάσει συντρόφου του, της μακιγιέζ Άλι Σίχορν.

Οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο όχι μόνο για απόπειρα δολοφονίας, αλλά και για βιασμό, διάρρηξη πρώτου βαθμού και πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύντροφο. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Σίχορν κατέθεσε φέροντας ακόμη εμφανή σημάδια από τα τραύματα που υπέστη στον λαιμό και τα χέρια της.

Η επίθεση στο σπίτι της Σίχορν

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 23ης Μαΐου 2024 στο σπίτι της Σίχορν στο Shadow Hills του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο ηθοποιός μπήκε παράνομα στην κατοικία λίγο πριν από τις 4:30 τα ξημερώματα και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Μετά την επίθεση εγκατέλειψε την Καλιφόρνια, ενώ οι αρχές υποστηρίζουν ότι είχε ενεργήσει παρά το γεγονός ότι λίγες ημέρες νωρίτερα η πρώην σύντροφός του είχε ζητήσει δικαστική προστασία εναντίον του.

Το περιοριστικό μέτρο και οι καταγγελίες

Πριν από τον μαχαιρωμό, η Σίχορν είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη, περιγράφοντας περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης. Το αίτημά της για περιοριστικά μέτρα έγινε δεκτό από δικαστή, ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο ηθοποιός είχε λάβει επίσημη ειδοποίηση πριν από την επίθεση.

‘How I Met Your Mother’ actor Nick Pasqual gets 32 years to life after brutally stabbing ex https://t.co/i3zPDOhTsh — LAT Entertainment (@latimesent) June 3, 2026

Η μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Η φίλη και συγκάτοικος της Σίχορν, Κριστίν Γουάιτ, ήταν εκείνη που τη βρήκε αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άτομα από το περιβάλλον της υποστήριξαν ότι η μακιγιέζ δέχθηκε περισσότερες από 20 μαχαιριές. Οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ενώ η ίδια παρέμεινε για ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η σύλληψη και η νέα αγωγή

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση, ο Πασκουάλ εντοπίστηκε σε συνοριακό σημείο ελέγχου στη Σιέρα Μπλάνκα του Τέξας. Ακολούθησε η έκδοσή του στο Λος Άντζελες, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Η υπόθεση, πάντως, δεν έχει κλείσει οριστικά. Την περασμένη εβδομάδα η Σίχορν κατέθεσε νέα αστική αγωγή εις βάρος του, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση, αμέλεια και άλλες παραβάσεις. Στο δικόγραφο επαναλαμβάνονται οι βασικές καταγγελίες που σχετίζονται με την αιματηρή επίθεση του 2024, η οποία οδήγησε τελικά στην καταδίκη του ηθοποιού.

Οι δύο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rebel Moon του Zack Snyder, όπου εκείνος εργαζόταν ως κομπάρσος και εκείνη ως μακιγιέζ.

*Με πληροφορίες από: Los Angeles Times