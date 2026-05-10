Ηθοποιός του «How I Met Your Mother» κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας της πρώην συντρόφου του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο ηθοποιός Νικ Πάσκουαλ, γνωστός από εμφάνισή του στο «How I Met Your Mother», κρίθηκε ένοχος για την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της πρώην συντρόφου του, Άλι Σίχορν, μέσα στο σπίτι της στην Καλιφόρνια.

Ο 36χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε την Παρασκευή για απόπειρα δολοφονίας, για την επίθεση της 23ης Μαΐου 2024. Το σώμα ενόρκων στο Σαν Φερνάντο τον έκρινε επίσης ένοχο για διάρρηξη κατοικίας πρώτου βαθμού ενώ υπήρχε άτομο μέσα στο σπίτι, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης σε σύντροφο ή πρώην σύντροφο.

Η επιβολή της ποινής του έχει οριστεί για την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Είχε συλληφθεί λίγες ημέρες πριν

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο ηθοποιός συνελήφθη στις 18 Μαΐου 2024 για ενδοοικογενειακή βία. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 δολαρίων.

Φίλος της Άλι Σίχορν, ο Τζεντ Ντόρνοφ, είχε δηλώσει τότε στο People ότι «μόλις πλήρωσε την εγγύηση, πήγε να την κυνηγήσει».

Λίγες ημέρες πριν από την επίθεση, η Σίχορν είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα εναντίον του. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ο Πάσκουαλ εισέβαλε στο σπίτι της στο Σάνλαντ της Καλιφόρνια και τη μαχαίρωσε περίπου 20 φορές.

Actor Nick Pasqual, who appeared in a 2011 episode of “How I Met Your Mother,” was found guilty Friday of attempted murder and a string of additional charges stemming from a May 2024 attack on his estranged girlfriend, makeup artist Allie Shehorn. https://t.co/QDVxfXcMF5 — The Washington Times (@WashTimes) May 9, 2026

Η κατάθεση της Άλι Σίχορν

Η Σίχορν, η οποία εργάζεται ως μακιγιέζ στο Χόλιγουντ, κατέθεσε στο δικαστήριο έχοντας ακόμη σημάδια στον λαιμό και στα χέρια της.

Σύμφωνα με το ABC7, περιέγραψε πως προσπάθησε να προστατευτεί όταν ο ηθοποιός μπήκε στο σπίτι της.

«Κλείδωσα την πόρτα και εκείνος άρχισε να τη χτυπά με γροθιές, ανοίγοντας τρύπες, μέχρι που την έσπασε», είπε. «Έτρεξα στο μπάνιο, γιατί σκέφτηκα ότι εκεί υπήρχε άλλη μία κλειδαριά».

Η φίλη που τη βρήκε αιμόφυρτη

Μετά την επίθεση, η Σίχορν εντοπίστηκε από τη φίλη της, Κριστίν Γουάιτ. Η ίδια είχε δηλώσει στους Los Angeles Times ότι προσπάθησε να την κρατήσει στη ζωή μέχρι να φτάσει βοήθεια.

«Της είπα απλώς να κρατά το χέρι της στον λαιμό της για να σταματήσει η αιμορραγία», ανέφερε.

Η Σίχορν είχε τραύματα στον λαιμό, την πλάτη, το στήθος και τους καρπούς. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας 14 ωρών και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Συνελήφθη στα σύνορα

Μετά την επίθεση, ο ηθοποιός φέρεται να εγκατέλειψε την Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το People, εντοπίστηκε και συνελήφθη στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών – Μεξικού, στη Σιέρα Μπλάνκα του Τέξας.

*Με πληροφορίες από: Fox News, Κεντρική εικόνα: haystack.tv