Σάββατο 30 Μαϊου 2026
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια
Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Γιατί το Ακρωτήρι του Φόβου είναι το απόλυτο θρίλερ; Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον Χαβιέ Μπαρδέμ ο ρόλος του εκδικητικού ψυχοπαθή Μαξ Κάντι παραμένει αλλόκοτα γοητευτικός.

Έφη Αλεβίζου
Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Αφού ο Μάρτιν Σκορσέζε πείστηκε να σκηνοθετήσει το «Ακρωτήρι του Φόβου», ένα ριμέικ ενός θρίλερ του 1962 για έναν εκδικητικό ψυχοπαθή ονόματι Μαξ Κάντι, ο πρωταγωνιστής του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, υιοθέτησε μια πρωτότυπη μέθοδο για να κρατάει τον σκηνοθέτη σε εγρήγορση.

Ήδη εκφοβισμένος από την προφορά του ηθοποιού, που θύμιζε τις απομακρυσμένες περιοχές του Νότου, ο Σκορσέζε σύντομα άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα από τον Κάντι στον τηλεφωνητή του τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάτι που δεν τον βοηθούσε να κοιμηθεί.

Αυτό συνέβη λίγο μετά την πληρωμή 5.000 δολαρίων από τον Ντε Νίρο σε έναν οδοντίατρο για να καταστρέψει τα δόντια του για τον ρόλο, τρίβοντάς τα και αποχρωματίζοντάς τα.

Μαξ Κάντι και Χάνιμπαλ Λέκτερ

Υλικό για κινηματογραφικό μύθο, ωστόσο άξιζε τον πόνο: η ταινία τρόμου-θρίλερ του 1991 έγινε η πρώτη ταινία του Σκορσέζε που απέφερε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, και έβαλε τον Μαξ Κάντι στην ίδια κατηγορία με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ ως ένα από τα πιο διαχρονικά τέρατα της ποπ κουλτούρας στην οθόνη.

«Τώρα ο Κάντι επιστρέφει σε μια σειρά για το Apple TV, και αν νομίζατε ότι ο χαρακτήρας είχε φτάσει στην αποθέωσή του με την ενσάρκωση του Ντε Νίρο, με τα βιβλικά τατουάζ και την εμφάνιση του «λευκού απόβλητου»… δεν είναι έτσι» γράφει ο James Jackson στους Times.

Τι είναι ακριβώς αυτό που έχει αυτός ο κακός, και αυτή η σχεδόν μυθική ιστορία εκδίκησης, που παραμένει τόσο συναρπαστική μέσα στις δεκαετίες και σε διαφορετικές εκδοχές;

O σαγηνευτικός κακός

Στη σειρά δέκα επεισοδίων -έναν καυτό, εξαιρετικά εθιστικό εφιάλτη, με τη γνωστή, καταστροφική μουσική υπόκρουση του Μπέρναρντ Χέρμαν- ο Χαβιέ Μπαρδέμ διασκεδάζει ως Κάντι με έναν τρόπο που είναι απόλυτα δικός του, ενώ παραμένει εξίσου εξαιρετικά χαρισματικός, βίαιος και, τελικά, τρομακτικός όσο και ο Ντε Νίρο.

Για άλλη μια φορά ο Κάντι έχει μόλις βγει από τη φυλακή (σε αυτή την εκδοχή μετά από 17 χρόνια μέσα) και εκδικείται πονηρά τον δικηγόρο που θεωρεί υπεύθυνο για τη φυλάκισή του.

Η αρχή όλων

Στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. Μακντόναλντ «The Executioners» του 1957, στο οποίο βασίζεται η ταινία, αυτός ο πονηρός ψυχοπαθής είναι μια σχεδόν αόρατη δύναμη  -υπάρχει μόνο ένα απόσπασμα όπου συναντά τον εχθρό του, τον Σαμ Μπόουντεν.

Στην ταινία του 1962, ο Κάντι, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, έγινε μια πιο εμφανής απειλή για την οικογένεια του ευγενούς δικηγόρου (Γκρέγκορι Πεκ, ο οποίος δοκιμάζει μια εκδοχή του Άττικους Φιντς στο «To Kill a Mockingbird») που κατέθεσε εναντίον του.

Στην ταινία του Σκορσέζε, ένα αφιέρωμα στο γκραν γκινιόλ των B movie, ο Κάντι του Ντε Νίρο είναι ένας υπερβολικός σούπερ-κακός, αλλά έχει κάποιους λόγους να είναι θυμωμένος: γνωρίζει ότι ο Μπόουντεν (Νικ Νόλτε) -σε αυτή την εκδοχή ο συνήγορος υπεράσπισής του- απέκρυψε στοιχεία που θα μπορούσαν να τον αθωώσουν για βιασμό και σωματική βία.

«Βλέπεις την εξέλιξη της οικογένειας. Η εκδοχή του 1991 δείχνει πόσο ατελής και ευάλωτη είναι η οικογένεια στην πίεση. Εδώ ήθελα να το πάω ακόμα πιο μακριά. Ρώτησα, πώς μοιάζει σήμερα αυτή η ιστορία μιας οικογένειας που απειλείται;»

Άδικη φυλάκιση

Στη νέα σειρά τα πράγματα είναι και πάλι ελαφρώς διαφορετικά: ο Κάντι είναι θυμωμένος και με τους δύο δικηγόρους που συμμετείχαν στη δίκη του για φόνο. Η συνήγορος υπεράσπισής του, Άννα (Έιμι Άνταμς), ερωτεύτηκε τον εισαγγελέα Τομ Μπόουντεν (Πάτρικ Γουίλσον) και, ενώ ο Κάντι μαράζωνε στη φυλακή με την αίσθηση ότι η υπεράσπισή του είχε υπονομευθεί, το ζευγάρι παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά (που τώρα είναι έφηβοι) και μετακόμισε σε ένα τεράστιο σπίτι.

Αφού νέα στοιχεία απελευθερώνουν τον Κάντι, και με το κοινό να τον βλέπει ως ένα ευγενές θύμα άδικης φυλάκισης -έναν πραγματικό σταρ του εγκλήματος- συνεχίζει να εμφανίζεται γύρω από την Άννα και τον Τομ. Εξωτερικά είναι φιλικός, αλλά η οικογένειά τους είναι έτοιμη να διαλυθεί.

Μαρτύριο κι αποτυχία

«Κάθε εκδοχή της ταινίας Ακρωτήρι του Φόβου αντανακλά την εποχή της με διαφορετικό τρόπο» λέει ο σεναριογράφος και showrunner της σειράς, Νικ Αντόσκα.

«Βλέπεις την εξέλιξη της οικογένειας. Η εκδοχή του 1991 δείχνει πόσο ατελής και ευάλωτη είναι η οικογένεια στην πίεση. Εδώ ήθελα να το πάω ακόμα πιο μακριά. Ρώτησα, πώς μοιάζει σήμερα αυτή η ιστορία μιας οικογένειας που απειλείται; Σκέφτηκα μια εκδοχή όπου ο Κάντι έχει αθωωθεί και όπου τα θεμέλια της οικογένειας είναι χτισμένα πάνω στο μαρτύριό του και την ατυχία του».

Στην ταινία του Σκορσέζε, ο Σαμ δεν είναι και τόσο καλός τύπος. Η σύζυγός του, Λι (Τζέσικα Λανγκ), έχει βαρεθεί τις ερωτικές του περιπέτειες, και η έφηβη κόρη τους, Ντανιέλ (Τζουλιέτ Λιούις), κατσούφα από τους καβγάδες των γονιών της, κλειδώνεται στο δωμάτιό της για να ακούσει Guns N’ Roses.

Στη σειρά, τα παιδιά της Άννας και του Τομ είναι ακόμα πιο διαταραγμένα, κάτι που δεν βοηθάει το γεγονός ότι ο Κάντι βρίσκει νέους τρόπους να τα πλησιάσει -μεταξύ των οποίων και το «catfishing» στα κοινωνικά δίκτυα- και να τα στρέψει εναντίον των γονιών τους.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο / Wikimedia Commons

Οι μεγάλοι μπαμπούλες

O Αντόσκα, οπαδός των ταινιών «Ακρωτήρι του Φόβου» από τότε που τις είδε σε μια ευαίσθητη νεανική ηλικία, λέει: «Η οικογένεια είναι πιο ευάλωτη. Υπάρχουν περισσότερες ρωγμές από τις οποίες μπορεί να διεισδύσει το δηλητηριώδες νερό. Και αυτό ενισχύει την αίσθηση της αβεβαιότητας, της παράνοιας».

Τα παιδιά, και στη συνέχεια οι γονείς, σύντομα βλέπουν τη δική τους λογική να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Έτσι, αυτή η ιστορία, όπως όλοι οι μεγάλοι μπαμπούλες, συνεχίζει να επιστρέφει. Παρά την εξέλιξή της από το λιτό αρχικό μυθιστόρημα -που γράφτηκε από τον Μακντόναλντ ως στοίχημα για να αποδείξει ότι δεν ήταν απλώς ένας συγγραφέας φτηνής λογοτεχνίας- τα θέματά της δεν αλλάζουν: ένα τέρας που δεν σταματάει, μια αίσθηση ανημποριάς όταν ο νόμος δεν μπορεί να παρέμβει, ένα ερώτημα για το πόσο μακριά θα φτάνατε για να προστατεύσετε την οικογένειά σας.

«Είναι ο μεγάλος επαναλαμβανόμενος εφιάλτης της Αμερικής» καταλήγει ο James Jackson.

*Το Ακρωτήρι του Φόβου (Cape Fear) είναι διαθέσιμο στο Apple TV από τις 5 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από thetimes.com

Χρυσός: Ασφαλές καταφύγιο ή φούσκα έτοιμη να σκάσει;

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Κίνα: Απειλεί την ΕΕ με αντίποινα για τον περιορισμό των κινεζικών εισαγωγών

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Oι δύο σκηνοθέτες που έφεραν τον Τζον Τραβόλτα πίσω από την κάμερα
O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Primetime» με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον είναι μια επερχόμενη βιογραφική ταινία του σκηνοθέτη Λανς Όπενχαϊμ, βασισμένη στο ριάλιτι σόου του Dateline NBC «To Catch a Predator».

Σύμφωνα με την New York Post, ο Keefe D φέρεται να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με τη δολοφονία του Tupac σε ηχογραφημένες κλήσεις, ενώ συζητούσε για πιθανά κινηματογραφικά έργα για την υπόθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πιο διάσημος Δράκουλας όλων των εποχών, αυτός του Κρίστοφερ Λι, επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες 68 χρόνια μετά την κυκλοφορία του - και για πρώτη φορά με τις κομμένες σκηνές που έκαναν τους θεατές να λιποθυμούν

Το Βρετανικό Μουσείο ακύρωσε ομιλία για το αρχαίο Ισραήλ και την Ιουδαία, με Εβραίους σχολιαστές να κάνουν λόγο για «απαράδεκτη απόφαση» και άλλους να ετοιμάζουν διαμαρτυρίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέσσερις ημέρες πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Μέριλιν Μονρόε, ένα νέο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του BBC φέρνει στο φως τη βαθιά ανθρώπινη πλευρά της

Λουκάς Καρνής
Ενώ οι φήμες οργίαζαν ότι η (πολιτική) κόντρα ανάμεσα στην Έλεν Μίρεν και τον Τομ Χάρντι οδήγησε στην απόλυση του τελευταίου από τη σειρά MobLand, ένα νέο ρεπορτάζ έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Ρομέν Γαβράς, γνωστός για έργα όπως το «Athena», θα σκηνοθετήσει την ταινία για τη διάσημη ληστεία στο Λούβρο. Οπότε προσμένουμε να τη δούμε (λίγο παραπάνω).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η τρέχουσα γκαλερί που φιλοξενεί τη «Μόνα Λίζα» στο Λούβρο είναι συχνά γεμάτη κόσμο, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο σε ασφάλεια, όσο και σε άνεση για τους επισκέπτες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποθέωση για την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και το Disclosure Day του, την νέα του ταινία που εμπνεύστηκε από τα μυστικά του Πενταγώνου

Λουκάς Καρνής
Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

Οι υγειονομικές αρχές στη Βραζιλία ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα Έμπολα στο Σάο Πάολο. Πρόκειται για 37χρονο άνδρα που είχε ταξιδέψει στο Κονγκό πρόσφατα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ακόμη.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του αρχηγού της μαφίας της Ιταλίας, Ματέο Μεσίνα Ντενάρο, οι αρχές κατόρθωσαν να κατασχέσουν τα περιουσιακά του στοιχεία: πολυτελή θέρετρα, ομόλογα, μετοχές, σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και τριών ετών για άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι, τρανς ή κουίρ (ΛΟΑΤΚΙ+).

O Τζον Τραβόλτα έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Propeller One-Way Night Coach» και κατονόμασε μερικούς σπουδαίους επαγγελματίες οι οποίοι τον ενέπνευσαν σε αυτό το βήμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από τη φυλάκιση του Ιμάμογλου και διώξεις στελεχών, έως την ακύρωση των εσωκομματικών εκλογών και η επιβολή του Κιλιτσντάρογλου, το CHP βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερντογάν. Ίσως γιατί προηγείται στις δημοσκοπήσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές στην Αρμενία, η Μόσχα κλιμακώνει την πίεση προς στο Γερεβάν. Απειλεί με κόψιμο της πώλησης πετρελαίου και αερίου, επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές από την Αρμενία.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.

Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

