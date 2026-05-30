Όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πλήρωσε 5.000 δολάρια σε έναν οδοντίατρο για να του καταστρέψει τα δόντια

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Αφού ο Μάρτιν Σκορσέζε πείστηκε να σκηνοθετήσει το «Ακρωτήρι του Φόβου», ένα ριμέικ ενός θρίλερ του 1962 για έναν εκδικητικό ψυχοπαθή ονόματι Μαξ Κάντι, ο πρωταγωνιστής του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, υιοθέτησε μια πρωτότυπη μέθοδο για να κρατάει τον σκηνοθέτη σε εγρήγορση.

Ήδη εκφοβισμένος από την προφορά του ηθοποιού, που θύμιζε τις απομακρυσμένες περιοχές του Νότου, ο Σκορσέζε σύντομα άρχισε να λαμβάνει απειλητικά μηνύματα από τον Κάντι στον τηλεφωνητή του τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κάτι που δεν τον βοηθούσε να κοιμηθεί.

Αυτό συνέβη λίγο μετά την πληρωμή 5.000 δολαρίων από τον Ντε Νίρο σε έναν οδοντίατρο για να καταστρέψει τα δόντια του για τον ρόλο, τρίβοντάς τα και αποχρωματίζοντάς τα.

Μαξ Κάντι και Χάνιμπαλ Λέκτερ

Υλικό για κινηματογραφικό μύθο, ωστόσο άξιζε τον πόνο: η ταινία τρόμου-θρίλερ του 1991 έγινε η πρώτη ταινία του Σκορσέζε που απέφερε περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στα ταμεία, και έβαλε τον Μαξ Κάντι στην ίδια κατηγορία με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ ως ένα από τα πιο διαχρονικά τέρατα της ποπ κουλτούρας στην οθόνη.

«Τώρα ο Κάντι επιστρέφει σε μια σειρά για το Apple TV, και αν νομίζατε ότι ο χαρακτήρας είχε φτάσει στην αποθέωσή του με την ενσάρκωση του Ντε Νίρο, με τα βιβλικά τατουάζ και την εμφάνιση του «λευκού απόβλητου»… δεν είναι έτσι» γράφει ο James Jackson στους Times.

Τι είναι ακριβώς αυτό που έχει αυτός ο κακός, και αυτή η σχεδόν μυθική ιστορία εκδίκησης, που παραμένει τόσο συναρπαστική μέσα στις δεκαετίες και σε διαφορετικές εκδοχές;

O σαγηνευτικός κακός

Στη σειρά δέκα επεισοδίων -έναν καυτό, εξαιρετικά εθιστικό εφιάλτη, με τη γνωστή, καταστροφική μουσική υπόκρουση του Μπέρναρντ Χέρμαν- ο Χαβιέ Μπαρδέμ διασκεδάζει ως Κάντι με έναν τρόπο που είναι απόλυτα δικός του, ενώ παραμένει εξίσου εξαιρετικά χαρισματικός, βίαιος και, τελικά, τρομακτικός όσο και ο Ντε Νίρο.

Τι είναι ακριβώς αυτό που έχει αυτός ο κακός, και αυτή η σχεδόν μυθική ιστορία εκδίκησης, που παραμένει τόσο συναρπαστική μέσα στις δεκαετίες και σε διαφορετικές εκδοχές;

Για άλλη μια φορά ο Κάντι έχει μόλις βγει από τη φυλακή (σε αυτή την εκδοχή μετά από 17 χρόνια μέσα) και εκδικείται πονηρά τον δικηγόρο που θεωρεί υπεύθυνο για τη φυλάκισή του.

Η αρχή όλων

Στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. Μακντόναλντ «The Executioners» του 1957, στο οποίο βασίζεται η ταινία, αυτός ο πονηρός ψυχοπαθής είναι μια σχεδόν αόρατη δύναμη -υπάρχει μόνο ένα απόσπασμα όπου συναντά τον εχθρό του, τον Σαμ Μπόουντεν.

Στην ταινία του 1962, ο Κάντι, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, έγινε μια πιο εμφανής απειλή για την οικογένεια του ευγενούς δικηγόρου (Γκρέγκορι Πεκ, ο οποίος δοκιμάζει μια εκδοχή του Άττικους Φιντς στο «To Kill a Mockingbird») που κατέθεσε εναντίον του.

Στην ταινία του Σκορσέζε, ένα αφιέρωμα στο γκραν γκινιόλ των B movie, ο Κάντι του Ντε Νίρο είναι ένας υπερβολικός σούπερ-κακός, αλλά έχει κάποιους λόγους να είναι θυμωμένος: γνωρίζει ότι ο Μπόουντεν (Νικ Νόλτε) -σε αυτή την εκδοχή ο συνήγορος υπεράσπισής του- απέκρυψε στοιχεία που θα μπορούσαν να τον αθωώσουν για βιασμό και σωματική βία.

«Βλέπεις την εξέλιξη της οικογένειας. Η εκδοχή του 1991 δείχνει πόσο ατελής και ευάλωτη είναι η οικογένεια στην πίεση. Εδώ ήθελα να το πάω ακόμα πιο μακριά. Ρώτησα, πώς μοιάζει σήμερα αυτή η ιστορία μιας οικογένειας που απειλείται;»

Άδικη φυλάκιση

Στη νέα σειρά τα πράγματα είναι και πάλι ελαφρώς διαφορετικά: ο Κάντι είναι θυμωμένος και με τους δύο δικηγόρους που συμμετείχαν στη δίκη του για φόνο. Η συνήγορος υπεράσπισής του, Άννα (Έιμι Άνταμς), ερωτεύτηκε τον εισαγγελέα Τομ Μπόουντεν (Πάτρικ Γουίλσον) και, ενώ ο Κάντι μαράζωνε στη φυλακή με την αίσθηση ότι η υπεράσπισή του είχε υπονομευθεί, το ζευγάρι παντρεύτηκε, απέκτησε παιδιά (που τώρα είναι έφηβοι) και μετακόμισε σε ένα τεράστιο σπίτι.

Αφού νέα στοιχεία απελευθερώνουν τον Κάντι, και με το κοινό να τον βλέπει ως ένα ευγενές θύμα άδικης φυλάκισης -έναν πραγματικό σταρ του εγκλήματος- συνεχίζει να εμφανίζεται γύρω από την Άννα και τον Τομ. Εξωτερικά είναι φιλικός, αλλά η οικογένειά τους είναι έτοιμη να διαλυθεί.

Μαρτύριο κι αποτυχία

«Κάθε εκδοχή της ταινίας Ακρωτήρι του Φόβου αντανακλά την εποχή της με διαφορετικό τρόπο» λέει ο σεναριογράφος και showrunner της σειράς, Νικ Αντόσκα.

«Βλέπεις την εξέλιξη της οικογένειας. Η εκδοχή του 1991 δείχνει πόσο ατελής και ευάλωτη είναι η οικογένεια στην πίεση. Εδώ ήθελα να το πάω ακόμα πιο μακριά. Ρώτησα, πώς μοιάζει σήμερα αυτή η ιστορία μιας οικογένειας που απειλείται; Σκέφτηκα μια εκδοχή όπου ο Κάντι έχει αθωωθεί και όπου τα θεμέλια της οικογένειας είναι χτισμένα πάνω στο μαρτύριό του και την ατυχία του».

Στην ταινία του Σκορσέζε, ο Σαμ δεν είναι και τόσο καλός τύπος. Η σύζυγός του, Λι (Τζέσικα Λανγκ), έχει βαρεθεί τις ερωτικές του περιπέτειες, και η έφηβη κόρη τους, Ντανιέλ (Τζουλιέτ Λιούις), κατσούφα από τους καβγάδες των γονιών της, κλειδώνεται στο δωμάτιό της για να ακούσει Guns N’ Roses.

Στη σειρά, τα παιδιά της Άννας και του Τομ είναι ακόμα πιο διαταραγμένα, κάτι που δεν βοηθάει το γεγονός ότι ο Κάντι βρίσκει νέους τρόπους να τα πλησιάσει -μεταξύ των οποίων και το «catfishing» στα κοινωνικά δίκτυα- και να τα στρέψει εναντίον των γονιών τους.

Οι μεγάλοι μπαμπούλες

O Αντόσκα, οπαδός των ταινιών «Ακρωτήρι του Φόβου» από τότε που τις είδε σε μια ευαίσθητη νεανική ηλικία, λέει: «Η οικογένεια είναι πιο ευάλωτη. Υπάρχουν περισσότερες ρωγμές από τις οποίες μπορεί να διεισδύσει το δηλητηριώδες νερό. Και αυτό ενισχύει την αίσθηση της αβεβαιότητας, της παράνοιας».

Τα παιδιά, και στη συνέχεια οι γονείς, σύντομα βλέπουν τη δική τους λογική να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Έτσι, αυτή η ιστορία, όπως όλοι οι μεγάλοι μπαμπούλες, συνεχίζει να επιστρέφει. Παρά την εξέλιξή της από το λιτό αρχικό μυθιστόρημα -που γράφτηκε από τον Μακντόναλντ ως στοίχημα για να αποδείξει ότι δεν ήταν απλώς ένας συγγραφέας φτηνής λογοτεχνίας- τα θέματά της δεν αλλάζουν: ένα τέρας που δεν σταματάει, μια αίσθηση ανημποριάς όταν ο νόμος δεν μπορεί να παρέμβει, ένα ερώτημα για το πόσο μακριά θα φτάνατε για να προστατεύσετε την οικογένειά σας.

«Είναι ο μεγάλος επαναλαμβανόμενος εφιάλτης της Αμερικής» καταλήγει ο James Jackson.

*Το Ακρωτήρι του Φόβου (Cape Fear) είναι διαθέσιμο στο Apple TV από τις 5 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από thetimes.com