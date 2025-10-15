magazin
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας
Live in Style 15 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας

«Η ζεστασιά είχε πάντοτε να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό [του ανθρώπου]», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Moncler.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Spotlight

Ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, οι οποίοι είναι επιστήθιοι φίλοι εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες εντός και εκτός οθόνης, εθεάθησαν να περπατούν και αγκαλιάζονται στην τσουχτερή Νέα Υόρκη (σύμφωνα με τις ημερήσιες καιρικές προβλέψεις το βράδυ η θερμοκρασία εκεί θα πέσει στους 7 βαθμούς) φορώντας Moncler για την νέα καμπάνια μόδας «Warmer Together».

Οι δύο χολιγουντιανοί ηθοποιοί που τα προηγούμενα χρόνια στάθηκαν δίπλα δίπλα στα κινηματογραφικά πλατό για να δημιουργήσουν έργα όπως: «Νονός ΙΙ», «Ο Ιρλανδός» και «Ένταση», μετουσιώνουν την έννοια της ζεστασιάς, της αγάπης και της συντροφικότητας, σύμφωνα με την μάρκα.

«Για δεκαετίες, η Moncler συνδέεται με τον χειμώνα και τα puffer jackets, αλλά πάντα ένιωθα ότι η Moncler κρύβει κάτι πιο βαθύ: αγάπη και αίσθηση συντροφικότητας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Remo Ruffini, όπως μεταδίδει το WWD.

View this post on Instagram

A post shared by Moncler (@moncler)

«Αυτές οι αξίες έχουν διαμορφώσει όλα όσα πράττουμε εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Σε κάθε προϊόν και κάθε καμπάνια, υπάρχει μια συνεπής συναισθηματική και ανθρώπινη σύνδεση. Μέσα από την ιστορία της φιλίας τους, ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ενσαρκώνουν όλα όσα πραγματικά αντιπροσωπεύει η Moncler: αγάπη, ζεστασιά και την πεποίθηση ότι ενωμένοι είμαστε όλοι καλύτεροι», συμπλήρωσε.

«Η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να έχεις»

Η καμπάνια, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον φωτογράφο Platon, περιλαμβάνει ασπρόμαυρες εικόνες και μια σειρά από μικρού μήκους ταινίες που επικεντρώνονται σε πέντε θέματα: φιλία, σεβασμός, σύνδεση, εμπιστοσύνη και ζεστασιά.

«Η ζεστασιά δεν είχε ποτέ να κάνει με το περιβάλλον. Είχε πάντα να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε πριν από την έναρξη της καμπάνιας.

«Η φιλία είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να έχεις. Φίλοι, άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεσαι τον ίδιο κόσμο. Υπάρχει μια έμφυτη εμπιστοσύνη. Και η κατανόηση της ζωής», έρχεται να συμπληρώσει ο Αλ Πατσίνο.

View this post on Instagram

A post shared by Moncler (@moncler)

Ως soundtrack της καμπάνιας, ο ράπερ και ambassador της Moncler Tobe Nwigwe, μαζί με τη σύζυγό του Fat, ηχογράφησαν μια νέα διασκευή του κλασικού κομματιού του Bill Withers «Lean on Me», προσκυνώντας το αίσθημα πληρότητας και ζεστασίας που προσφέρει απλόχερα η συντροφικότητα.

Η Moncler, με έτος ίδρυσης το μακρινό 1952, μαζί με την καμπάνια δημοσίευσε και ένα μανιφέστο που αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ζεστασιά προέρχεται από τις βόλτες και τις συζητήσεις. Από το να τραβάς μια καρέκλα και να κάνεις μια κουβέντα. Από τις στοργικές συνομιλίες. Πέρα από τον καιρό, η ζεστασιά έχει και θα έχει πάντα να κάνει με το να είμαστε μαζί, ό,τι και να συμβεί».

@nssmagazine @MONCLER brings together Hollywood legends Al Pacino and Robert De Niro in the new Warmer Together campaign, a tribute to warmth, humanity and connection. Watch the two reunite in the video. #moncler #tiktokfashion #alpacino #robertdeniro ♬ suono originale – nss magazine

