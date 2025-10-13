Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

Η σπουδαία ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν συμμετέχει στην τελευταία καμπάνια της Burberry, «It’s Always Burberry Weather: Postcards From London», μαζί με μοντέλα όπως οι Λάκι Μπλου Σμιθ, Τάισον Μπεκφορντ, Αμέλια Γκρέι, Λιου Γουέν και Μόνα Τούγκαρντ.

Ωστόσο, η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε σε πόζες: η Κόλμαν πρωταγωνιστεί σε τέσσερις ταινίες μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Τζον Μάντεν. Στα βίντεο, την βλέπουμε να υποδύεται διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που συναντά κανείς στο Λονδίνο: από μια ξεναγό μέχρι μια υπάλληλο σε κατάστημα με πατάτες τηγανητές, η οποία συναντά τουρίστες που επισκέπτονται για πρώτη φορά την μητρόπολη.

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry.

Οι ταινίες μικρού μήκους καταλήγουν σε ένα ενιαίο πρότζεκτ που συνυφαίνει στιγμές από κάθε βινιέτα, παρουσιάζοντας παράλληλα τα πανωφόρια του οίκου.

Τα shorts αναδεικνύουν τα πανωφόρια της Burberry, με την Κόλμαν να φοράει το καφέ παλτό Castleford, τον Σμιθ να φοράει το Snowdon το οποίο φέρει το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο του οίκου, τον Μπέκφορντ να φοράει το καφέ παλτό Chestwood, τον Γκρέι να φοράει το καφέ μπουφάν Floriston, τον Γουέν να φοράει το μπεζ παλτό Fitzrovia και τον Τούγκαρντ να φοράει το παλτό Berryhill.

Ο Λι επιμελήθηκε την φωτογράφιση, ενώ τα κλικ της καμπάνιας ανήκουν στον Ντρου Βίκερς.

Pop-up καταστήματα και μια ιστορική αναφορά

Η καμπάνια θα συμπληρωθεί από μια σειρά pop-up καταστημάτων, σχεδιασμένων ως φόρος τιμής στους βρετανικούς σιδηροδρόμους και στον ιδρυτή του οίκου Τόμας Μπέρμπερι. Τ

Επιλεγμένες διευθύνσεις στην Κίνα, την Ιαπωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα φιλοξενήσουν θεματικά pop-up καταστήματα βιομηχανικής αισθητικής, τα οποία θα περιλαμβάνουν εκδοτήρια εισιτηρίων, όπως αυτά που θα βρει κανείς σε πραγματικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Σε μια αναφορά στην ιστορία της Burberry, το ρολόι της δεκαετίας του 1930 από το κεντρικό κατάστημα της μάρκας στο Haymarket εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην έδρα της στο Horseferry House του Λονδίνου. Αντίγραφα του ρολογιού θα εμφανιστούν επίσης σε επιλεγμένα pop-up καταστήματα.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Drew Vickers | Burberry