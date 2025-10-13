magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
13 Οκτωβρίου 2025 | 20:55

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Η σπουδαία ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν συμμετέχει στην τελευταία καμπάνια της Burberry, «It’s Always Burberry Weather: Postcards From London», μαζί με μοντέλα όπως οι Λάκι Μπλου Σμιθ, Τάισον Μπεκφορντ, Αμέλια Γκρέι, Λιου Γουέν και Μόνα Τούγκαρντ.

Ωστόσο, η συμμετοχή της δεν περιορίστηκε σε πόζες: η Κόλμαν πρωταγωνιστεί σε τέσσερις ταινίες μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Τζον Μάντεν. Στα βίντεο, την βλέπουμε να υποδύεται διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που συναντά κανείς στο Λονδίνο: από μια ξεναγό μέχρι μια υπάλληλο σε κατάστημα με πατάτες τηγανητές, η οποία συναντά τουρίστες που επισκέπτονται για πρώτη φορά την μητρόπολη.

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry.

Οι ταινίες μικρού μήκους καταλήγουν σε ένα ενιαίο πρότζεκτ που συνυφαίνει στιγμές από κάθε βινιέτα, παρουσιάζοντας παράλληλα τα πανωφόρια του οίκου.

YouTube thumbnail

Τα shorts αναδεικνύουν τα πανωφόρια της Burberry, με την Κόλμαν να φοράει το καφέ παλτό Castleford, τον Σμιθ να φοράει το Snowdon το οποίο φέρει το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο του οίκου, τον Μπέκφορντ να φοράει το καφέ παλτό Chestwood, τον Γκρέι να φοράει το καφέ μπουφάν Floriston, τον Γουέν να φοράει το μπεζ παλτό Fitzrovia και τον Τούγκαρντ να φοράει το παλτό Berryhill.

Ο Λι επιμελήθηκε την φωτογράφιση, ενώ τα κλικ της καμπάνιας ανήκουν στον Ντρου Βίκερς.

Pop-up καταστήματα και μια ιστορική αναφορά

Η καμπάνια θα συμπληρωθεί από μια σειρά pop-up καταστημάτων, σχεδιασμένων ως φόρος τιμής στους βρετανικούς σιδηροδρόμους και στον ιδρυτή του οίκου Τόμας Μπέρμπερι. Τ

Επιλεγμένες διευθύνσεις στην Κίνα, την Ιαπωνία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα φιλοξενήσουν θεματικά pop-up καταστήματα βιομηχανικής αισθητικής, τα οποία θα περιλαμβάνουν εκδοτήρια εισιτηρίων, όπως αυτά που θα βρει κανείς σε πραγματικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Σε μια αναφορά στην ιστορία της Burberry, το ρολόι της δεκαετίας του 1930 από το κεντρικό κατάστημα της μάρκας στο Haymarket εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην έδρα της στο Horseferry House του Λονδίνου. Αντίγραφα του ρολογιού θα εμφανιστούν επίσης σε επιλεγμένα pop-up καταστήματα.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Drew Vickers | Burberry

World
UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

UBS: Τι σηματοδοτεί για τη γαλλική οικονομία ο επαναδιορισμός του Λεκορνί

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Γάζα: Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία από ΗΠΑ, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Βαριές κουβέντες 13.10.25

Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
Music Stage 13.10.25

O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Δύσκολη νίκη για τη Γερμανία (1-0) – Ήττα – σοκ και αποκλεισμός για τη Σουηδία (0-1)

Η Γερμανία επικράτησε εκτός έδρας της Βόρειας Ιρλανδίας με 1-0 και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου - Ήττα σοκ για την Σουηδία από το Κόσοβο, με τους Σκανδιναβούς να μένουν εκτός Μουντιάλ. Αποτελέσματα και βαθμολογίες.

Σύνταξη
Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα
Οι «πρωταγωνιστές» 13.10.25

Ισραηλινοί όμηροι και Παλαιστίνιοι κρατούμενοι – Η άλλη όψη μιας ιστορικής ημέρας για τη Γάζα

Στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Ισραήλ, η χαρά είναι μοιρασμένη. Η απελευθέρωση των ομήρων και η αποφυλάκιση των κρατουμένων ήταν το πρώτο βήμα μιας συμφωνίας που γεννά ελπίδα ειρήνης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: «Παιχνίδια» με τη «φωτιά» – Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί
«Κυβέρνηση Λεκορνί 2» 13.10.25

«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» στη Γαλλία - Ασκήσεις ισορροπίας σε εύθραυστο σχοινί

Η Γαλλία παραμένει στον δρόμο της αστάθειας. Αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής βρίσκεται ήδη η νέα γαλλική κυβέρνηση που ψάχνει τόπους διεξόδου από την κρίση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Βουλή: Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους – Στην Ολομέλεια τα βλέμματα
Συγκεντρώσεις 13.10.25

Πράξη δεύτερη για το 13ωρο με «γαλάζιες» ψήφους - Στην Ολομέλεια τα βλέμματα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (και σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να λαμβάνουν θέση μάχης. Απεργιακή κινητοποίηση από συνδικάτα και εργαζομένους.

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο
«Χωρίς εξηγήσεις» 13.10.25

Βενεζουέλα: Έκλεισε την πρεσβεία της στη Νορβηγία μετά το Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο

«Ενημερωθήκαμε από την πρεσβεία της Βενεζουέλας ότι θα κλείσει τις πόρτες της, χωρίς να δώσει εξήγηση», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Σεσίλιε Ρόανγκ.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;
Μετά τον πόλεμο 13.10.25

Ποιες είναι οι συμμορίες που συγκρούονται με τη Χαμάς στην ερειπωμένη Γάζα; Τις χρηματοδοτεί το Ισραήλ;

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φυλή Ντογκμούς πολέμησε εναντίον της Χαμάς σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 27 άτομα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

