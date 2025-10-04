Οι σχεδιαστές του Παρισιού μόλις επανέφεραν τη σέξι εμφάνιση στην αρχική της βάση

Η επίδειξη μόδας του Haider Ackermann για τον Tom Ford δεν ήταν η πρώτη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Πραγματοποιήθηκε την τρίτη μέρα, μετά την πρεμιέρα του Dior και τις πολύκροτες επιδείξεις των Saint Laurent και Louis Vuitton. Αλλά ήταν απόλυτη έκσταση.

Η δεύτερη συλλογή του Ackermann για την αμερικανική (περίπου) μάρκα ήταν από αυτές που σε κάνουν να δεις μια παλιά ιδέα — στην περίπτωση αυτή, τη σεξουαλικότητα — με έναν νέο τρόπο.

Τα μοντέλα δεν περπατούσαν, αλλά έμοιαζαν να γλιστρούν στην πασαρέλα, πολλά από αυτά σε ομάδες των δύο ή τριών, με τα σύνολά τους να αντανακλούν το ένα το άλλο.

Τα υφάσματα φαίνονταν να εξαφανίζονται πάνω στο σώμα ή, στα υπέροχα κοστούμια της συλλογής, να αγκαλιάζουν το σώμα με αυθεντικότητα και υπονοούμενα.

Ο Ackerman για τον Tom Ford μετέφερε τα ρούχα και τα μοντέλα του σε ένα επίπεδο πέρα από την πολιτική, σε ένα επίπεδο καθαρού συναισθήματος και επιθυμίας. Το καλύτερο από όλα, τα ρούχα ήταν εξαιρετικά «φορέσιμα» -γοητευτικά από μόνα τους

Ραπτική ακριβείας

Η σεξουαλικότητα στη μόδα (θα μπορούσατε να πείτε ακόμη και στην ποπ κουλτούρα) είναι συχνά τόσο nerd, τόσο πολιτικοποιημένη και απονευρωμένη. Είναι τυλιγμένη σε ταυτότητα και ετικέτες.

Ο Ackerman μετέφερε τα ρούχα και τα μοντέλα του σε ένα επίπεδο πέρα από την πολιτική, σε ένα επίπεδο καθαρού συναισθήματος και επιθυμίας. Το καλύτερο από όλα, τα ρούχα ήταν εξαιρετικά «φορέσιμα» -γοητευτικά από μόνα τους.

Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι έχει να πει ο Ackermann, ειδικά σε μια σεζόν που επικεντρώνεται τόσο πολύ στους νέους σχεδιαστές (Dior, Chanel, Celine κ.λπ.). Ο Ackermann προσέφερε σιγουριά και την υπόσχεση για κάτι διαφορετικό από το έργο άλλων κορυφαίων δημιουργικών διευθυντών που εργάζονται στην Ευρώπη σήμερα: ραπτική ακριβείας.

«Θα φάω μόνο μερικά σταφύλια»

Πριν από το θεαματικό σόου του Ackermann, υπήρχαν δύο μεγάλοι σταθεροί παράγοντες: ο Saint Laurent και ο Dior. Τι έχει να πει ένας σχεδιαστής με πολυετή εμπειρία σε μια μάρκα, όταν η προσοχή στρέφεται σε όλα τα άλλα που αλλάζουν;

Ο Anthony Vaccarello του Saint Laurent παρέμεινε αυστηρός: δερμάτινα μπουφάν και σέξι καπέλα, νάιλον σετ και καμπαρντίνες, και 15 (ναι, 15!) νάιλον φορέματα για χορό. Η ιδέα ήταν ότι θα μπορούσες να τυλίξεις το φόρεμα και να το ρίξεις στη βαλίτσα σου, κάτι που είναι ελκυστικό.

Αλλά ο Vaccarello παρουσιάζει περιορισμούς αντί για τη λαμπρότητα που αξίζει μια γυναίκα σήμερα. (Τα μανίκια και οι ώμοι του είναι συχνά απλά άχαροι.) Φαίνεται σαν ο σχεδιαστής να στέκεται σε ένα πλούσιο συμπόσιο με αρνίσιο μπούτι, ζουμερά ροδάκινα και μήλα — όλη την αύρα και το αρχείο του Yves Saint Laurent, του μεγάλου ερμηνευτή της μυθοποίησης της γυναίκας — και να λέει: «Θα φάω μόνο μερικά σταφύλια».

Η γκρίζα eminence της μόδας

Ο Nicolas Ghesquière της Louis Vuitton ήταν μαξιμαλιστής και οικείος, ένα πλουσιοπάροχο δώρο φαντασίας στους πιο ακραίους καταναλωτές της μόδας. «Ντύσου πρώτα για τον εαυτό σου», σκέφτηκε ο Ghesquière στα παρασκήνια.

«Η υψηλή ιδέα ενός στυλ ένδυσης που έχεις όταν μένεις στο σπίτι. Έχεις υψηλές προσδοκίες για κάτι εξαιρετικά απαλό». Τα στενά παλτά, τα απαλά πλεκτά και τα φουσκωτά και πλισέ φορέματα ήταν παράξενα και, σε ορισμένες στιγμές, ακραία (ειδικά όταν συνδυάζονταν με ένα τεράστιο τουρμπάνι).

Αλλά με τόσους σχεδιαστές να μιλάνε για «ρεαλιστικά» ρούχα για τις γυναίκες σήμερα, ήταν γοητευτικό να βλέπεις τον Ghesquière να δίνει στις πελάτισσές του κάτι για να παίξουν, να εμπνεύσει τα όνειρά τους και τους εσωτερικούς τους μονολόγους.

Ιδιαίτερα υπέροχα ήταν τα κομμάτια που έμοιαζαν με γούνα, μερικά από τα οποία ήταν διακοσμημένα με πολύτιμους λίθους που στην πραγματικότητα ήταν από επεξεργασμένο μετάξι.

Ο Ghesquière, που βρίσκεται πλέον στον 12ο χρόνο του στη Vuitton, έχει καταλάβει τη θέση του ως η γκρίζα eminence της μόδας. Κάθε σεζόν, ανεβαίνει στο βήμα της πασαρέλας με κάτι να πει. Και αυτό είναι εξαιρετικό.

Μια αισθητική post-Demna

Το Παρίσι είναι η μόνη πόλη όπου ένας νέος σχεδιαστής μπορεί να εξελιχθεί από «αναδυόμενος σχεδιαστής» σε «σταθερή μικρή επιχείρηση».

Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους μη γνωστούς σχεδιαστές μοιάζουν μεταξύ τους, δουλεύοντας με μια αισθητική post-Demna (πρώην Balenciaga, τώρα Gucci), δανεισμένη από τον Martin Margiela, στην οποία ένα παντελόνι μπορεί να γίνει pencil φούστα, ή οι ώμοι ενός σακακιού βρίσκονται παράξενα στην πλάτη, ή τρία πουλόβερ χρησιμοποιούνται για να φτιαχτεί ένα πουλόβερ.

Οι σχεδιάστριες Marie Adam-Leenaerdt, Torisheju Dumi και Hodakova έχουν όλες μερικές ενδιαφέρουσες ιδέες, αλλά πρέπει να εγκαταλείψουν την ιδέα του κολάζ ή να την προωθήσουν, καθώς έχει αρχίσει να γίνεται βαρετή.

Θυμήσου το όνομα Vaquera

Οι νέες μάρκες στην Αμερική και την Ευρώπη θα έκαναν καλά να κοιτάξουν τη Vaquera, της οποίας οι Patric DiCaprio και Bryn Taubensee φτιάχνουν ρούχα τόσο φορέσιμα και νεανικά — υπέροχα δερμάτινα μπουφάν, ωραίες φούστες από τζιν, funky τζιν — τόσο που οι Coach και Calvin Klein τις μιμούνται.

«Πραγματικά πιέσαμε τους εαυτούς μας για να δημιουργήσουμε πιο εμπορικά κομμάτια αυτή τη σεζόν», δήλωσε ο DiCaprio στα παρασκήνια. Αυτός και ο Taubensee έδειξαν, μεταξύ άλλων, ένα είδος μισού φορέματος ή ποδιάς, που δένεται πάνω από ένα ρούχο (ή γυμνό σώμα) και προσδίδει μια ξαφνική, εκκεντρική πινελιά τυπικότητας ή μια νότα avant-garde στο look σας.

«Δεν είχαμε την τεχνική ικανότητα να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν», είπε ο Taubensee, αλλά τώρα τα κομμάτια τους παράγονται από την Comme des Garçons. Είπαν ότι τα oversize μπλουζάκια με σουτιέν από την περασμένη σεζόν πούλησαν πολύ καλά και ότι είναι η μάρκα με τις καλύτερες πωλήσεις στο Dover Street Market, στο Παρίσι, μετά τη Miu Miu.

Τα ρούχα που φοριούνται δεν μπορούν να είναι μόνο παντελόνια και καμηλό παλτά. Ποιος θέλει να ζει σε έναν κόσμο γεμάτο μιμητές της J. Crew;

*Με στοιχεία από thewashingtonpost.com