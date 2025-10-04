Ο Jonathan Anderson ανανέωσε τον Dior – Θα καταφέρει να βγάλει τη μόδα από την ύφεση;

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο ντεμπούτο του Jonathan Anderson, του σχεδιαστή από τη Βόρεια Ιρλανδία – όχι μόνο για να ανανεώσει τον Dior, αλλά και για να βγάλει την ίδια τη μόδα από την ύφεση.

Ήταν, ομολογουμένως, η πιο σημαντική στιγμή της εβδομάδας μόδας του Παρισιού τα τελευταία χρόνια. Στο κοινό υπήρχαν δύο νικήτριες Όσκαρ για την καλύτερη ηθοποιό (Μάικι Μάντισον, Σαρλίζ Θερόν) και η κόρη μιας τρίτης (Σάντι Ρόουζ Κίντμαν Έρμπαν) στην πασαρέλα. Υπήρχαν τόσες πολλές σταρ της K-pop που οι έφηβοι του Παρισιού είχαν γεμίσει τους κήπους του Κεραμεικού (Jardin des Tuileries) από τα ξημερώματα.

Μεγάλη πίεση

Οι πρώτες κυρίες της Γαλλίας, Μπριζίν Μακρόν και Κάρλα Μπρούνι, και οι δύο εμπλεκόμενες σε δικές τους ιστορίες πρωτοσέλιδων, κουβέντιαζαν στην πρώτη σειρά.

Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο σχεδίασε το σκηνικό γύρω από μια ανάποδη γυάλινη πυραμίδα που παρέπεμπε άμεσα στο Λούβρο, αυτό το λαμπερό σύμβολο του σύγχρονου Παρισιού.

«Λοιπόν, ο Dior κουβαλάει δράμα» είπε ο Jonathan Anderson, ο 41χρονος σχεδιαστής, στα παρασκήνια πριν από την επίδειξη. Ντυμένος όπως συνήθως με τζιν, μπλε πουλόβερ και αθλητικά παπούτσια, ο Anderson αντιμετώπιζε την πρόκληση.

Το μεταπολεμικό New Look και η σημερινή ύφεση

Πουθενά αλλού δεν υπάρχει μεγαλύτερη πίεση για την παρουσίαση μιας νέας εμφάνισης από ό,τι στον οίκο όπου, το 1947, η συλλογή New Look του Christian Dior εφηύρε την ιδέα της άποψης στη μόδα ως είδηση.

Η παγκόσμια αίσθηση που προκάλεσαν αυτά τα μεταπολεμικά ταγέρ σε σχήμα κλεψύδρας, τα οποία άλλαξαν τον τρόπο που ντύνονταν οι γυναίκες, είναι η ιστορία της προέλευσης του Dior.

Και ποτέ η πίεση δεν ήταν πιο έντονη από ό,τι το 2025, όταν η παγκόσμια βιομηχανία πολυτελείας αντιμετωπίζει μια απότομη ύφεση. «Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα σε αυτή την επίδειξη – όχι μόνο για να ανακαλύψουν εκ νέου τον Dior, αλλά και για να βγάλουν την ίδια τη μόδα από την ύφεση» γράφει η Jess Cartner-Morley στον Guardian.

Η απάντηση του Anderson ήταν να «βάλει τον ελέφαντα στη μέση του δωματίου» με μια ταινία έναρξης του Άγγλου ντοκιμαντερίστα, Άνταμ Κέρτις, με τίτλο Do You Dare to Enter the House Of Dior.

Ο Άνταμ Κέρτις με δικά του λόγια

Το πεντάλεπτο πυρετώδες όνειρο του Κέρτις συνδύαζε ονειρικές σκηνές υψηλής ραπτικής της μέσης του αιώνα με το χάος των παπαράτσι, ταινίες τρόμου με τη Μάρλεν Ντίντριχ, τη Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, με ρούχα υψηλής ραπτικής και τον Τζον Γκαλιάνο να φαίνεται παράλογα λογικός με μια διαστημική στολή.

Ο Anderson επέλεξε τον Κέρτις – ο οποίος συνήθως ξημερωβραδιάζει στα αρχεία του BBC δημιουργώντας ιστορίες για τον θατσερισμό, την τηλεόραση και τον ατομικισμό – επειδή «είναι πολύ καλός στο να εξηγεί, μέσω εικόνων και όχι λέξεων, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο πολιτικά και πώς το αντιμετωπίζουμε τώρα».

Ο Anderson έριξε το γάντι καταστρέφοντας το ίδιο το New Look. Η επίδειξη ξεκίνησε με ένα νέο κοστούμι Dior, το οποίο είχε μια τολμηρή γραμμή που έφτανε μέχρι το πάνω μέρος του μηρού, όπου βρισκόταν το στρίφωμα του αρχικού σακακιού Bar το 1947

Ένας διανοούμενος σχεδιαστής στον Dior

Το ότι ο Anderson είναι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον χώρο της μόδας δεν αμφισβητείται με κανέναν τρόπο. Το ερωτηματικό σχετικά με τον διορισμό του στη Dior ήταν αν ένας διανοούμενος σχεδιαστής, που μπορεί να μιλάει για ώρες για κεραμικά και ντιζάιν καρέκλες και επιμελείται μια έκθεση για την Ουαλή ζωγράφο Γκουέν Τζον, θα μπορούσε να κάνει κάτι αρκετά εντυπωσιακό ώστε να αναδείξει το όνομα της Dior στο κοινό.

Η Dior πρέπει να προσεγγίσει ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό από αυτό που προσελκύει ένα ντοκιμαντέρ του Άνταμ Κέρτις.

Το όμορφο πουλάει αλλά δεν γίνεται πρωτοσέλιδο

Ο Anderson έριξε το γάντι καταστρέφοντας το ίδιο το New Look. Η επίδειξη ξεκίνησε με ένα νέο κοστούμι Dior, το οποίο είχε μια τολμηρή γραμμή που έφτανε μέχρι το πάνω μέρος του μηρού, όπου βρισκόταν το στρίφωμα του αρχικού σακακιού Bar το 1947.

Αυτές οι κοντές φούστες ήταν από ροζ τζιν ή μαύρο δέρμα, και αποκαλύπτονταν από σακάκια που άνοιγαν σαν πεταλούδα στη μέση. Τα μαλλιά ήταν λυτά, το μακιγιάζ σχεδόν ανύπαρκτο. Αυτή ήταν μια εικόνα Dior που θα μπορούσες να δεις στο Ντάλστον του Ανατολικού Λονδίνου.

«Ο Dior μπορεί να είναι λίγο γλυκός» πρόσθεσε ο Anderson. Στην ιστορία του Dior, «η γυναίκα είναι συχνά κάτι σαν πριγκίπισσα».

Ωστόσο, το όμορφο εξακολουθεί να πουλάει, ακόμα κι αν δεν κάνει πρωτοσέλιδα. Έτσι, υπήρχαν φορέματα που θύμιζαν ζαχαροπλαστείο και αντανακλούσαν την αγάπη του Christian Dior για τα λουλούδια, με κεντημένα άνθη «Μη Με Λησμόνει» και φρουφρού από ορτανσίες trompe l’œil, καθώς και μια ανάγνωση του ποιήματος του Λόρδου Βύρωνα «Βαδίζει μες στην ομορφιά». («ο Dior μπορεί να γίνει λίγο camp. Δεν με πειράζει»).

«O Dior γεννήθηκε από τον πόλεμο. Προέκυψε από ένα τραύμα»

Αλλά υπήρχαν και καπέλα με ράμφος που έμοιαζαν με συνδυασμό μαύρων πουλιών οριγκάμι και φρυγικών σκούφων, και μια σειρά από σουρεαλιστικά, στιλιστικά αστεία που ήταν το σήμα κατατεθέν του Anderson στην προηγούμενη θέση του στη Loewe. Ένα ζευγάρι παντόφλες με το «O» του Dior κομμένο για να φαίνεται το πόδι από μέσα, ένα ζευγάρι σανδάλια γεμάτο με μεταξωτά τριαντάφυλλα.

Ο Άνταμ Κέρτις είπε πρόσφατα στο περιοδικό The Face ότι οι ταινίες του συνδυάζουν πολιτική και πολιτισμό επειδή «έτσι μπορείς να κάνεις τα ψευτο-σοφιστικέ πράγματα διασκεδαστικά», και αυτό είναι ακριβώς το στυλ του Anderson.

Το ομορφότερο σπίτι στο Παρίσι μπορεί να μιλήσει για την τρέχουσα συγκυρία, είπε, επειδή «ο Dior γεννήθηκε από τον πόλεμο. Προέκυψε από ένα τραύμα. Ήταν η Γαλλία που έλεγε: “Επιστρέψαμε”. Και τώρα ζούμε σε μια παράξενη εποχή, όπου νιώθουμε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στην πολιτική ή στους πολιτικούς, οπότε ρίχνουμε τον εαυτό μας σε άλλα πράγματα – όπως η μόδα και οι διασημότητες».

«Στο σημείο όπου η κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας άγγιζε την πασαρέλα, υπήρχε ένα κουτί παπουτσιών στο χαρακτηριστικό χρώμα του οίκου, το γκρι του περιστεριού. Το μήνυμα: ναι, υπάρχουν φαντάσματα στους τοίχους του Dior. Η δουλειά του Anderson είναι να τα βάλει πίσω στο κουτί» καταλήγει η Jess Cartner-Morley στον Guardian.

