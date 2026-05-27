Με… ελικόπτερα στο προπονητικό κέντρο οι παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας – Μόνος του έφτασε Νεϊμάρ (vid)
Αεροπορικώς, όχι όμως με αεροπλάνα, αλλά με ελικόπτερα που διέθεσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έφτασαν στο προπονητικό κέντρο οι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Με δικό του ελικόπτερο ο Νεϊμάρ!
Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο έφτασαν οι 26 παίκτες της Εθνικής Βραζιλίας στο προπονητικό κέντρο «Granja Comary», προκειμένου να πραγματοποιήσουν την προετοιμασία τους ενόψει του Μουντιάλ που ξεκινά στις 11 Ιουνίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο, οι «καριόκας» μεταφέρθηκαν στην πόλη Τερεσόπολις (βόρεια του Ρίο Ντε Τζανέιρο) με…ελικόπτερα, με τον Νείμάρ να χρησιμοποιεί δικό του!
Τα ελικόπτερα διέθεσε η ίδια η βραζιλιάνικη Ομοσπονδία ώστε οι οι διεθνείς να φτάσουν γρήγορα και με ασφάλεια. Ειδικότερα όπως σημείωσε στην ανακοίνωσή της: «…αυτός είναι ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η συνέπεια στην ώρα προσέλευσης, καθώς και για να παρέχεται μεγαλύτερη ασφάλεια στους διεθνείς, δεδομένου ότι η οδική μετακίνηση εκείνες τις ώρες παρουσιάζει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση».
Direto da Granja Comary, a repórter Débora Gares informa os jogadores que já se apresentaram à seleção brasileira. Detalhe: os atletas estão chegando de helicóptero.#futebol #selecabrasileira #copadomundo #sportvnews pic.twitter.com/Dm7FUZylDN
— ge (@geglobo) May 27, 2026
Έτσι ο Κασεμίρο ήταν εκείνος που έφτασε πρώτος και μάλιστα μια ημέρα πριν το προκαθορισμένο ραντεβού της Εθνικής Βραζιλίας. Εν συνεχεία το πρωί της Τετάρτης (27/5) παρουσιάστηκαν οι: Άλισον, Μπρέμερ, Κασεμίρο, Ντανίλο Σάντος, Έντρικ, Ιμπάνιες, Ιγκόρ Τιάγκο, Λέο Περέιρα, Λουίζ Ενρίκε, Ραγιάν και Μπρούνο Γκιμαράες.
Εν συνεχεία μέχρι το τέλος του πρωινού και σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, κατέφθασαν και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν φτάσει ως τότε.
Όσον αφορά τον Νεϊμάρ, τον οποίο τελικά ο Κάρλο Αντσελότι συμπεριέλαβε στις κλήσεις του, ο 34χροος επιθετικός άσος της Σάντος έγινε δεκτός από τον Ιταλό τεχνικό με μια θερμή αγκαλιά, κάτι που «επανέλαβαν» και οι συμπαίκτες του.
Neymar is 𝐁𝐀𝐂𝐊 with the Brazil squad 😍🇧🇷
🎥 @canalwamo pic.twitter.com/JAC4FrJv0d
— 433 (@433) May 27, 2026
Η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας:
- Τερματοφύλακες: Άλισον (Λίβερπουλ), Έντερσον (Φενέρμπαχτσε), Βέβερτον (Γκρέμιο)
- Αμυντικοί: Άλεξ Σάντρο (Φλαμένγκο), Μπρέμερ (Γιουβέντους), Ντανίλο (Φλαμένγκο), Ντόουγκλας Σάντος (Ζενίτ), Γκάμπριελ Μαγκαλιάες (Άρσεναλ), Ιμπάνιες (Αλ Αχλί), Λέο Περέιρα (Φλαμένγκο), Μαρκίνιο (Παρί), Γουέσλεϊ (Ρόμα)
- Μέσοι: Μπρούνο Γκιμαράες (Νιούκαστλ), Κασεμίρο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Φαμπίνιο (Αλ Ιτιχάντ), Λούκας Πακετά (Φλαμένγκο)
- Επιθετικοί: Έντρικ (Λιόν), Γκάμπριελ Μαρτινέλι (Άρσεναλ), Ίγκορ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Λουίζ Ενρίκε (Ζενίτ), Ματέους Κούνια (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Νεϊμάρ (Σάντος), Ραφίνια (Μπαρτσελόνα), Ράγιαν (Μπόρνμουθ), Βινίσιους (Ρεάλ)
