Συμβαίνει τώρα:
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Ο Αντσελότι εξηγεί γιατί πήρε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ – Έκλαψε ο σταρ της Σάντος μαθαίνοντας τα νέα
Ο Αντσελότι εξηγεί γιατί πήρε τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ – Έκλαψε ο σταρ της Σάντος μαθαίνοντας τα νέα

Ο Ιταλός τεχνικός μίλησε για την απόφασή του και αν μη τι άλλο περιμένει από τον επιθετικό της Σάντος να βοηθήσει την Σελεσάο

Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωσε την αποστολή της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, όλα τα φώτα «έπεσαν» πάνω στον Νεϊμάρ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σελεσάο συμπεριέλαβε τον διεθνή άσο στην αποστολή για το Μουντιάλ κι έτσι έλαβε τέλος ένα «σίριαλ» πολλών μηνών, που απασχόλησε ακόμα και τον πρόεδρο της χώρας, Λούλα Ντα Σίλβα.

Ναι, καλά διαβάσατε ακόμα και τον πρόεδρο της Βραζιλίας καθώς ο Αντσελότι είχε ρωτήσει ακόμα και τον Λούλα, για το αν πρέπει να καλέσει τον διεθνή άσο της Σάντος, στην αποστολή των Βραζιλιάνων για το Μουντιάλ.

Ο Ιταλός προπονητής, που πριν από λίγες μέρες υπέγραψε επέκταση της συνεργασίας του με την βραζιλιάνικη ομοσπονδία μέχρι το καλοκαίρι του 2030, εκθείασε τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα και εξήγησε τους λόγους που τον έκαναν να πάρει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.

«Ο Νεϊμάρ θα είναι σημαντικός παίκτης για μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρακολουθήσαμε την πορεία του και είδαμε ότι το τελευταίο διάστημα είναι σε καλή φόρμα κι έχει καλή φυσική κατάσταση.

Έτσι κρίνοντας από την εικόνα που έχει αποφάσισα να τον συμπεριλάβω στην αποστολή της ομάδας για το Μουντιάλ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας.

Έβαλε τα κλάματα ο σούπερ σταρ της Σάντος

Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ του Νεϊμάρ, καθώς ο 34χρονος επιθετικός είχε παίξει στις διοργανώσεις του 2014, του 2018 και του 2022 και στην Βραζιλία ποντάρουν πολλά στην απόδοση του διεθνούς άσου.

Ο σούπερ σταρ της Σάντος περίμενε με αγωνία την ανακοίνωση της αποστολής της Σελεσάο για το Μουντιάλ και όταν άκουσε το όνομα του, ξέσπασε σε κλάματα. Τους τελευταίους μήνες είχε εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία του να είναι στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου κι όταν είδε πως ο Αντσελότι τον συμπεριέλαβε στα πλάνα του, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας δεν είναι μεταξύ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου όσο κι αν αυτό ακούγεται οξύμωρο. Το βασικό πάντως ζητούμενο για τον Νεϊμάρ είναι, να μην αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών στην διάρκεια της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως ο 34χρονος άσος της Σάντος είχε θέματα τραυματισμών μέσα στην χρονιά, αλλά εμφανίζεται αισιόδοξος πως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ότι θα μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

Τέλος, θα πρέπει να σταθούμε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι Βραζιλιάνοι την παρουσία του διεθνούς άσου στην αποστολή της Εθνικής τους ομάδας, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμούσε την παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλοί ήταν αυτοί που πανηγύρισαν μαθαίνοντας ότι ο επιθετικός της Σάντος θα πάει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Αυτά είναι τα 5 διατροφικά πλάνα που συνδέονται με τη μακροζωία

ΔΕΗ: Εκτοξεύτηκαν στα 14 δισ. ευρώ οι προσφορές για την ΑΜΚ

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ο Παναθηναϊκός έχασε ξανά την κανονικότητα
Ο «δρόμος» τώρα οδηγεί στα αστέρια
Οι άγονες (διαιτητικές) γραμμές του Λανουά
Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

