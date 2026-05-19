Η Βαρκελώνη διπλασιαζει τα τέλη για τους επισκέπτες από κρουαζιέρες για να χτυπήσει τον υπερτουρισμό

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο δήμαρχος της Βαρκελώνης, Ζάουμε Κολμπόνι, ανακοίνωσε αυτή την Τετάρτη ότι στόχος του είναι να μειωθεί στο μηδέν ο αριθμός των επιβατών κρουαζιέρας που κάνουν μόνο στάση στην πόλη και δεν έχουν τη Βαρκελώνη ως αφετηρία ή τελικό προορισμό του ταξιδιού τους. Αφού υπενθύμισε ότι ο Δήμος και το Λιμάνι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση των τερματικών σταθμών κρουαζιέρας από επτά σε πέντε, ανακοίνωσε αλλαγές στη φορολογία που εφαρμόζεται στους επιβάτες κρουαζιέρας.

«Τους επόμενους μήνες θα αυξήσουμε από τέσσερα σε οκτώ ευρώ (ανά άτομο και ημέρα) τον τουριστικό φόρο, ώστε να τεθεί σε ισχύ μέσα στους επόμενους μήνες και όχι σε τέσσερα χρόνια όπως είχαμε συμφωνήσει», δήλωσε ο δήμαρχος. «Θέλω να αποθαρρύνω την άφιξη επιβατών κρουαζιέρας», συνόψισε.

Τον περασμένο Ιούλιο, το δημοτικό συμβούλιο της Βαρκελώνης ενέκρινε πρόταση της ERC —με τη στήριξη του PSC και της BComú— ώστε τα τέσσερα ευρώ που πληρώνουν σήμερα οι τουρίστες ανά άτομο και ημέρα να αυξηθούν στα οκτώ ευρώ.

Ο φόρος ήταν κλιμακωτός και θα αυξανόταν σταδιακά κάθε χρόνο. Ο Κολμπόνι ανακοίνωσε αυτή την Τετάρτη στο betevé ότι θέλει να εφαρμοστεί η αύξηση άμεσα για τους επιβάτες κρουαζιέρας και μέσα σε λίγους μόνο μήνες.

Ο δήμαρχος ξεκίνησε ανακοινώνοντας ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για επανεκλογή. «Πρόθεσή μου είναι να κυβερνήσω με μια αριστερή πλειοψηφία. Θέλω να μετατρέψω τη Βαρκελώνη στον τάφο της ακροδεξιάς», κατέληξε.

«Ο τουρισμός πρέπει να είναι στην υπηρεσία της πόλης και όχι το αντίστροφο»

Ο σοσιαλιστής πολιτικός τόνισε ότι ένας από τους στόχους της κυβέρνησής του είναι να εργαστεί για «το δικαίωμα να παραμένει κάποιος στην πόλη». Αναφερόμενος στον τουρισμό προειδοποίησε: «Ο τουρισμός πρέπει να είναι στην υπηρεσία της πόλης και όχι το αντίστροφο. Θέλουμε ποιοτικό τουρισμό και γι’ αυτό ανανεώνουμε τη Fira de Barcelona· μας ενδιαφέρουν οι επαγγελματίες επισκέπτες. Αυτό που δεν θέλουμε είναι ο υπερτουρισμός και γι’ αυτό θα καταργήσουμε τα τουριστικά διαμερίσματα το 2028», είπε στην El Pais.

Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε επίσης τη ρύθμιση της αγοράς ενοικίων: «Αν δεν το είχαμε κάνει, αντί το μέσο ενοίκιο να κοστίζει 1.160 ευρώ, θα κόστιζε 1.350. Μέσα σε μία εβδομάδα θα παραδώσουμε το 2.000ό διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας αυτής της θητείας. Τον επόμενο χρόνο θα κατασκευάσουμε περισσότερα από 1.000 ακόμη». Ο ίδιος αναγνώρισε ότι δεν κατάφερε να πετύχει πολιτική συμφωνία για μεγαλύτερη ευελιξία στον κανόνα του 30%, ώστε αντί να διατίθεται αυτό το ποσοστό κάθε νέας οικοδομής για κοινωνική κατοικία, να μπορεί να συγκεντρώνεται σε ένα κτίριο. «Δεν το πέτυχα, αλλά θα το συμπεριλάβω στο πρόγραμμά μου», ανακοίνωσε.