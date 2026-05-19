Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι σοροί δύο Ιταλών δυτών που έχασαν τη ζωή τους ενώ εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές στις Μαλδίβες ανασύρθηκαν, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Μαλδίβων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ανάσυρση και των δύο άλλων σορών.

Οι δύο τελευταίοι σοροί θα ανασυρθούν αύριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, από την ίδια σπηλιά που βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων

Οι δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών, του εκπαιδευτή τους, ανασύρθηκε την Παρασκευή. Τα πτώματα ανασύρθηκαν μέχρι τα 30 μέτρα από ειδική ομάδα Φινλανδών δυτών, που εντάχθηκαν στην επιχείρηση αυτή την εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια δύτες από τις Μαλδίβες και η αστυνομία της χώρας βοήθησαν να μεταφερθούν στην επιφάνεια, δήλωσε ο εκπρόσωπος Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ στο Reuters.

«Οι ταυτότητες δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι ανασύρθηκαν τα πτώματα ενός άνδρα και μίας γυναίκας», δήλωσε.

Οι δύο τελευταίοι σοροί θα ανασυρθούν αύριο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρχών, από την ίδια σπηλιά που βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων στην ατόλη Βααβού, νοτίως της πρωτεύουσας Μαλέ.

«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο»

«Έχω επισκεφτεί αυτές τις σπηλιές αμέτρητες φορές. Δεν υπάρχει ρεύμα. Κολύμπησαν σε αυτή την τρίτη σπηλιά. Επέλεξαν να μπουν εκεί», δήλωσε στην Daily Mail, ο πρώην στρατιωτικός δύτης για τις Ένοπλες Δυνάμεις των Μαλδίβων, Σαφράζ Ναΐμ.

«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής κολύμπησε σκόπιμα μακριά από την ομάδα. Ίσως να προσπάθησε να βγει στην επιφάνεια πριν ξεμείνει από αέρα. Η υπόλοιπη ομάδα πέθανε σε αυτόν τον τρίτο θάλαμο και ο Μπενεντέτι πέθανε στο πέρασμα προσπαθώντας να βγει» πρόσθεσε ο Ναΐμ.

Ο ίδιος – παρά το γεγονός ότι είναι έμπειρος δύτης – δεν έχει μπει ποτέ στον τρίτο θάλαμο της σπηλιάς που βρέθηκαν νεκροί οι πέντε Ιταλοί λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μιας τέτοιας κατάδυσης.

«Το σπήλαιο είναι αδυσώπητο. Είναι κλειστό, κατάμαυρο και μπορείς να δεις μόνο εκεί πού ρίχνεις το φως. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να ανέβεις στην επιφάνεια όπως κάνεις σε ανοιχτές καταδύσεις. Σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα είναι απλώς εντελώς επικίνδυνο» είπε χαρακτηριστικά για την σπηλιά ο δύτης από τις Μαλδίβες.

Ο Σαφράζ Ναΐμ υποθέτει ότι η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ βρισκόταν στα σκοτεινά βάθη του σπηλαίου και, χωρίς σχοινιά για να τους καθοδηγήσουν πίσω ή τον κατάλληλο εξοπλισμό, εξαντλήθηκε το οξυγόνο τους.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο ταξιδίων που οργάνωσε την κατάδυση ανέφερε ότι δεν γνώριζε ότι οι πέντε Ιταλοί θα καταδύονταν τόσο βαθιά, πολύ πιο χαμηλά από το βάθος που επιτρέπουν οι τοπικές Αρχές (είναι περίπου 30 μέτρα για καταδύσεις για λόγους αναψυχής). Οι πέντε δύτες είχαν εμπειρία, αλλά δεν είχαν τον ειδικό, τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται για καταδύσεις σε πολύ μεγάλο βάθος, παρά μόνο εξοπλισμό για αναψυχή.