«Να αποκτήσουν ξανά ζωή» παλαιά δημοτικά ακίνητα στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας

Σε τροχιά αξιοποίησης παλαιών δημοτικών ακινήτων συνεχίζει να κινείται ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, με στόχο –όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση της δημοτικής αρχής– την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων κτιρίων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Στο πλαίσιο της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Τζάιλο και τη Χαραυγή, όπου έγιναν συναντήσεις με κατοίκους, εκπροσώπους φορέων και μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με βασικό αντικείμενο την παραχώρηση και αξιοποίηση πρώην δημοτικών σχολείων ως χώρων πολιτισμού, συνάντησης και κοινωνικής δραστηριότητας.

Στο Τζάιλο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε αυτοψία στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Τζάιλου, το οποίο παραχωρήθηκε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, έπειτα από σχετικό αίτημα. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, το κτίριο προορίζεται να λειτουργήσει ως Πνευματικό Κέντρο, με τις εμπλεκόμενες πλευρές να συζητούν τις παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε ο χώρος να καταστεί πλήρως λειτουργικός.

Πολιτιστικό Κέντρο στη Χαραυγή

Ακολούθησε επίσκεψη στη Χαραυγή, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αξιοποίηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Χαραυγής, το οποίο παραχωρήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο προκειμένου να μετατραπεί σε Πολιτιστικό Κέντρο και χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων και δράσεων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στο Κοινοτικό Γραφείο της περιοχής.

«Να αποκτήσουν ξανά ζωή»

Όπως τονίζεται από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στόχος της πρωτοβουλίας είναι τα δημοτικά ακίνητα να πάψουν να παραμένουν ανενεργά και να επαναχρησιμοποιηθούν με τρόπο που θα ενισχύει την πολιτιστική και κοινωνική ζωή των τοπικών κοινοτήτων.

Στις επισκέψεις παρευρέθηκε και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου