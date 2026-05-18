Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και Κέντρα Ημέρας στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για τη μετάβαση της φροντίδας σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και οικογένειας. Το σχέδιο, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, επιτρέπει σε άτομα με αναπηρία να ζουν σε διαμερίσματα ενταγμένα στον κοινωνικό ιστό, δηλαδή Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ενώ για τα άτομα με ψυχικά νοσήματα προβλέπει Κέντρα Ημέρας.

Επίκεντρο του σχεδιασμού, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, είναι η προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα που βασίζεται σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας. «Είμαστε από τις πρώτες Περιφέρειες που θα εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης, που υιοθέτησε η Ελλάδα», τόνισε ο Δημήτρης Κουρέτας και πρόσθεσε: «Εμείς, στην Θεσσαλία επιθυμούμε να αναπτυχθεί ένα σταθερό δίκτυο συστημάτων κοινωνικής φροντίδας, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει από παιδιά με και χωρίς αναπηρία, άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους με ανάγκες υποστήριξης ή συμπολίτες με ψυχικά νοσήματα. Εργαζόμαστε για μια κοινωνία που ο κάθε πολίτης που χρήζει υποστήριξης θα έχει τον έλεγχο της ζωής του» σύμφωνα με όσα αναφέρει η Περιφέρεια μεταξύ άλλων.

Τι αφορά η δράση

Η δράση,όπως τονίζει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, «αφορά στη δημιουργία μονάδων κοινωνικής μέριμνας του τομέα κοινωνικής αλληλεγγύης οι οποίες εντάσσονται στην εθνική πολιτική αποϊδρυματοποίησης. Ειδικότερα, αφορά στη δημιουργία Κέντρων Ημέρας (ΚΗ) ψυχικής υγείας και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ΑμεΑ. Χρηματοδοτείται η δημιουργία κτιριακών υποδομών και ξενοδοχειακού εξοπλισμού υποστήριξης φροντίδας ωφελουμένων, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων τεχνικών μελετών. Οι υποδομές σε επίπεδο κοινότητας θα συγχρηματοδοτούνται για να στηρίξουν την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης».