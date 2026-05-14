Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα στην Καλλιτεχνούπολη πήγε η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου
Αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ στο κατεστραμμένο δρόμο στην Καλλιτεχνούπολη.
Στο σημείο του κατεστραμμένου οδικού άξονα από την κακοκαιρία «Erminio» στην Καλλιτεχνούπολη βρέθηκε σήμερα η Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά, μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Δημήτρη Δαμάσκο, καθώς και τους Προϊσταμένους των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου, πραγματοποιήθηκε αναλυτική αξιολόγηση της κατάστασης και των τεχνικών δεδομένων, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση της γέφυρας Μπέλεϋ, η οποία αποτελεί την άμεση λύση για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης στην περιοχή.
Ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, «παραμένει σε διαρκή και στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο και ανθρώπινο δυναμικό, σε συντονισμό με αιρετούς, υπηρεσιακά στελέχη, τον Στρατό και την Κυβέρνηση, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στην περιοχή».
