Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
Στο πλαίσιο της συνάντησης στο Δημαρχείο Χανίων αναφέρθηκαν και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στα Χανιά για τους Πρόσφυγες.
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Την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Laura Lo Castro, υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο Χανίων ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, κα Ελένη Ζερβουδάκη, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, την κοινωνική συνοχή και τις δράσεις υποστήριξης που υλοποιούνται στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όπως μεταξύ άλλων αναφέρει ο Δήμος Χανίων στην ανακοίνωση του, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας στην Αγυιά και τη συνολική εικόνα που διαμορφώνεται στην περιοχή λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών που προκύπτουν και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.
Ιδιαίτερη αναφορά, όπως προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου, έγινε στις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και διαμεσολάβησης, στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στις δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση των μεταναστών και προσφύγων σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας, καθώς και στις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Η κα Lo Castro εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για το έργο του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χανίων, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.
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- Συνάντηση του Δημάρχου Χανίων με την Αντιπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
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