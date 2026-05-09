Σαράντα πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν σήμερα στη Γαύδο – Ανάμεσά τους γυναίκες και ένα παιδί
Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων για τις διαδικασίες καταγραφής ενώ αναμένεται η μεταφορά τους στον χώρο πρώτης υποδοχής στην Αγυιά Χανίων.
Μια ακόμη άφιξη μεταναστών σημειώθηκε σήμερα στην Γαύδο.
Πρόκειται για 40 άτομα, ανάμεσα τους έξι γυναίκες και ένα ανήλικο, που βγήκαν μόνοι τους με λέμβο στην παραλία Τρυπητή.
Κινητοποίηση των Αρχών
Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές του νησιού και το λιμενικό σώμα και οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ.
Εκεί επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ERTnews, με προορισμό τη χώρα Σφακίων.
Από τα Σφακιά με πούλμαν αναμένεται να μεταφερθούν στον χώρο υποδοχής στην Αγυιά Χανίων, που πρόσφατα διαμορφώθηκε προκειμένου να μπορεί να φιλοξενεί μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στην Κρήτη από τα παραλια της Λιβύης.
- Σαράντα πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν σήμερα στη Γαύδο – Ανάμεσά τους γυναίκες και ένα παιδί
