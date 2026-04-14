Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 59 μεταναστών στην Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια ανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η λέμβος εντοπίστηκε από γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της δύναμης frontex και ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη διάσωση και περισυλλογή των 59 μεταναστών επιβαινόντων από φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο έσπευσε στην περιοχή για να συνδράμει.

Ακόμα τρία περιστατικά

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος:

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (13/04), εντοπίστηκαν τριάντα τέσσερις αλλοδαποί (33 άνδρες και 1 γυναίκα) από στέλεχος της Λιμενικής Αρχής της Γαύδου, στην χερσαία περιοχή «ΚΟΡΦΟΣ».

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12/04), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το ΕΚΣΕΔ για την παροχή συνδρομής σε μια λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 45 ν.μ. νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι 37 αλλοδαποί (όλοι άνδρες) περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex.

Τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12/04), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου από το ΕΚΣΕΔ για την παροχή συνδρομής σε μια λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 55 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Οι 35 αλλοδαποί (όλοι άνδρες) περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex.