«Η διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα αποτελεί ηθικό καθήκον, αλλά και νομική υποχρέωση των κρατών μελών βάσει του διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις που έχουν οδηγήσει τους ανθρώπους να κινδυνεύουν στη θάλασσα», τονίζει ο Επίτροπος Magnus Brunner, στην απάντησή του σε ερώτηση που είχαν καταθέσει 15 ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ , Κώστα Αρβανίτη, σχετικά με το ναυάγιο που σημειώθηκε πριν από δυο μήνες στη Χίο (φωτογραφία, επάνω, του Κώστα Αναγνώστου/Eurokinissi).

«Εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να διερευνούν τα περιστατικά» όπως αυτό της Χίου

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται» υπογραμμίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, προσθέτοντας ότι «όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πρέπει να συμμορφώνονται με το σχετικό διεθνές νομικό πλαίσιο και να ενεργούν με νόμιμο, ταχύ και συντονισμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ταχύτερη διάσωση όσων κινδυνεύουν στη θάλασσα».

Ο ευρωπαίος Επίτροπος, αναφέρει ότι «κάθε ζωή που χάνεται στη θάλασσα αποτελεί τραγωδία» και «εναπόκειται στις αρχές των κρατών μελών να διερευνούν τα περιστατικά» όπως αυτό της Χίου.

«Εκ του σύνεγγυς»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνει «παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα στη Χίο και παραμένει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ελήφθησαν, έχει κινηθεί έρευνα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, το οποίο θα διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά και θα προσδιορίσει τις περιστάσεις του συγκεκριμένου περιστατικού».

Πηγή: ΑΠΕ