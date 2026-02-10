Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.
Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν 15 ευρωβουλευτές από τις πολιτικές ομάδες της Αριστεράς (The Left), των Πρασίνων (Verts/ALE) και των Σοσιαλιστών (S&D), με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να απαντήσει ξεκάθαρα σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Ζητούν σαφείς απαντήσεις για το ναυάγιο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου, ένα μίλι από τις ακτές της Χίου.
Σοβαρά ερωτήματα
Από τη σύγκρουση του σκάφους του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος με το σκάφος των μεταναστών έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι — έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες.
Όπως επισημαίνεται, όλοι οι θάνατοι προέρχονται από βαρύτατους τραυματισμούς και κακώσεις και όχι από πνιγμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες των επιζώντων, εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες του ναυαγίου. Επιπλέον προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τους χειρισμούς του Λιμενικού, καθώς δεν λειτουργούσαν οι κάμερες του σκάφους, ενώ το περιστατικό δεν καταγράφηκε στο ημερολόγιο του σκάφους.
Τα τρία ερωτήματα
Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να απαντήσει ξεκάθαρα σε τρία κρίσιμα ζητήματα που άπτονται της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της τήρησης του ευρωπαϊκού δικαίου στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης:
1. Εάν, υπό το ισχύον ευρωπαϊκό κεκτημένο για τη μετανάστευση και το άσυλο, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών μπορούν να παρεκκλίνουν από την αρχή της μη επαναπροώθησης (non-refoulement) και να προβαίνουν σε pushbacks στη θάλασσα, όταν οι αιτούντες άσυλο βρίσκονται εντός χωρικών υδάτων κράτους-μέλους.
2. Ποιος ήταν ο ρόλος της FRONTEX στο συγκεκριμένο περιστατικό και αν η Υπηρεσία έχει συλλέξει οπτικό υλικό
3. Ποιες άμεσες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο — συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ναυτικού δικαίου — και να αποτραπούν νέες απώλειες ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.
