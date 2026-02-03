Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Τρίτης ανοιχτά της Χίου, όταν σκάφος του Λιμενικού Σώματος ήρθε σε εμπλοκή με ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε παράτυπους μετανάστες και να σχετίζεται με κύκλωμα διακινητών.
Για την ώρα πηγές από το Λιμενικό κάνουν λόγο για επικίνδυνους ελιγμούς σκάφους που μετέφερε αλλοδαπούς με συνέπεια οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.
Ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, σημειώθηκε σύγκρουση ή ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον δύο νεκρούς.
Σύμφωνα με το politischios.gr σκάφη του Λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.
Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου
Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.
Μεγάλη κινητοποίηση
Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του Λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.
Πληροφορίες από το ΕΚΑΒ
Σύμφωνα με πληροφορίες από το EKAB άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν διακομίσει ΓΝ Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες (ανάμεσα τους και μία έγκυο γυναίκα) και 2 στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι σε καλή κατάσταση. Όπως επισημαίνεται οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα, μιας και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας- διάσωσης, μιας και υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.
Σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών ανοιχτά της Χίου – Δεκάδες τραυματίες, αναφορές για νεκρούς
