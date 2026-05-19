Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Ελβετία βάζει τέλος σε ένα από τα πιο αυστηρά και μακροχρόνια απαγορευτικά καθεστώτα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για αγώνες ταχύτητας σε πίστα μετά από 71 χρόνια. Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για μια χώρα που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Η κατάργηση της απαγόρευσης, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αλλαγή αλλά μια συμβολική επιστροφή της Ελβετίας στον παγκόσμιο χάρτη των αγώνων. Για δεκαετίες, η χώρα των Άλπεων λειτουργούσε ως εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα, επιτρέποντας μόνο περιορισμένες μορφές μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποφεύγοντας συστηματικά τη διεξαγωγή αγώνων υψηλής ταχύτητας σε μόνιμες πίστες.

Le Mans 1955: Η τραγωδία που σημάδεψε μια εποχή

Η αφετηρία αυτής της αυστηρής στάσης βρίσκεται στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού: τον αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans το 1955. Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός μεταξύ κατασκευαστών βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, η σύγκρουση κορυφαίων ομάδων όπως η Mercedes-Benz, η Jaguar και η Ferrari δημιούργησε ένα εκρηκτικό μίγμα ταχύτητας και ρίσκου, με τραγικές συνέπειες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, σε ένα επεισοδιακό πέρασμα στα pits, η αλλαγή πορείας ενός αγωνιστικού προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην πίστα. Ένα προπορευόμενο όχημα αναγκάστηκε να κάνει απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο της Mercedes που ακολουθούσε να εκτοξευθεί ανεξέλεγκτα στον αέρα και να καταλήξει στις κερκίδες.

Ο απολογισμός ήταν συγκλονιστικός: δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, με τον οδηγό της Mercedes Pierre Levegh να χάνει τη ζωή του. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας και προκάλεσε σεισμικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του motorsport.

Η Mercedes-Benz αποσύρθηκε άμεσα από τον αγώνα, ενώ για χρόνια απομακρύνθηκε συνολικά από τη συμμετοχή της σε αγωνιστικές δραστηριότητες, σηματοδοτώντας το βάθος του σοκ που προκάλεσε η τραγωδία.

Το ελβετικό «ταμπού» και η απαγόρευση των αγώνων

Στον απόηχο του δυστυχήματος, η Ελβετία προχώρησε σε μια από τις πιο αυστηρές αποφάσεις παγκοσμίως, απαγορεύοντας πλήρως τους αγώνες ταχύτητας σε πίστες. Η απόφαση αυτή είχε ως βασικό στόχο την προστασία των θεατών, καθώς η τραγωδία του Le Mans ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την επικινδυνότητα της εποχής.

Από το 1955 και έπειτα, η χώρα δεν φιλοξένησε ξανά καμία διοργάνωση αντίστοιχου επιπέδου σε μόνιμη πίστα. Η ιστορική πίστα του Bremgarten, που είχε αποτελέσει έδρα του Grand Prix της Ελβετίας από το 1934, έμεινε εκτός διεθνούς αγωνιστικού χάρτη, συμβολίζοντας το οριστικό τέλος μιας εποχής.

Η σιωπηλή εξαίρεση της Formula E

Παρά την απόλυτη απαγόρευση, το ελβετικό καθεστώς «σπάει» προσωρινά το 2018 και το 2019, όταν η χώρα φιλοξενεί αγώνες της Formula E σε αστικά περιβάλλοντα, στη Ζυρίχη και στη Βέρνη.

Η διεξαγωγή αυτών των αγώνων κατέστη δυνατή χάρη σε νομικό κενό, καθώς η απαγόρευση του 1955 αφορούσε ρητά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα ηλεκτρικά μονοθέσια της Formula E άνοιξαν έτσι έναν νέο δρόμο, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το άθλημα ξανά στο ελβετικό έδαφος, έστω και σε προσωρινές διαδρομές πόλης.

Η νέα εποχή για τον ελβετικό μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η άρση της απαγόρευσης βασίζεται κυρίως στην εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των αγώνων τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύγχρονες πίστες με ζώνες απορρόφησης κραδασμών, προηγμένα συστήματα προστασίας θεατών, τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας έχουν μειώσει θεαματικά τους κινδύνους, καθιστώντας τους σημερινούς αγώνες ασύγκριτα πιο ασφαλείς σε σχέση με το παρελθόν.

Παρότι η Ελβετία δεν διαθέτει ακόμη μόνιμη πίστα προδιαγραφών κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων, η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και πιθανή φιλοξενία μεγάλων αγωνιστικών διοργανώσεων.

Μια ιστορική επιστροφή στον παγκόσμιο χάρτη

Η επιστροφή των αγώνων ταχύτητας στην Ελβετία δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική ή νομική εξέλιξη, αλλά και μια βαθιά συμβολική πράξη επανένταξης στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μια χώρα που για δεκαετίες έμεινε εκτός διεθνούς σκηνής λόγω μιας ιστορικής τραγωδίας, επιχειρεί τώρα να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την ταχύτητα, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό.

Το αν η νέα εποχή θα φέρει πίστες, αγώνες και μεγάλες διοργανώσεις μένει να φανεί. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μια από τις πιο αυστηρές απαγορεύσεις στην ιστορία του motorsport περνά πλέον οριστικά στο παρελθόν.