Τρίτη 19 Μαϊου 2026
19.05.2026 | 13:54
Κατέρρευσε πολυκατοικία μετά από έκρηξη – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι
Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα
Άλλα Αθλήματα 19 Μαΐου 2026, 15:31

Τέλος σε μια «κατάρα» 71 ετών: Η Ελβετία επιτρέπει ξανά τους αγώνες ταχύτητας σε πίστα

Η απόφαση σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για την Ελβετία που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Γιώργος Μαζιάς
Η Ελβετία βάζει τέλος σε ένα από τα πιο αυστηρά και μακροχρόνια απαγορευτικά καθεστώτα στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για αγώνες ταχύτητας σε πίστα μετά από 71 χρόνια. Η απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή για μια χώρα που είχε ταυτιστεί με την απόλυτη απαγόρευση των αγώνων, απόρροια μιας τραγωδίας που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του motorsport.

Η κατάργηση της απαγόρευσης, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική αλλαγή αλλά μια συμβολική επιστροφή της Ελβετίας στον παγκόσμιο χάρτη των αγώνων. Για δεκαετίες, η χώρα των Άλπεων λειτουργούσε ως εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα, επιτρέποντας μόνο περιορισμένες μορφές μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποφεύγοντας συστηματικά τη διεξαγωγή αγώνων υψηλής ταχύτητας σε μόνιμες πίστες.

Le Mans 1955: Η τραγωδία που σημάδεψε μια εποχή

Η αφετηρία αυτής της αυστηρής στάσης βρίσκεται στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού: τον αγώνα των 24 Ωρών του Le Mans το 1955. Σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός μεταξύ κατασκευαστών βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, η σύγκρουση κορυφαίων ομάδων όπως η Mercedes-Benz, η Jaguar και η Ferrari δημιούργησε ένα εκρηκτικό μίγμα ταχύτητας και ρίσκου, με τραγικές συνέπειες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, σε ένα επεισοδιακό πέρασμα στα pits, η αλλαγή πορείας ενός αγωνιστικού προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην πίστα. Ένα προπορευόμενο όχημα αναγκάστηκε να κάνει απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο της Mercedes που ακολουθούσε να εκτοξευθεί ανεξέλεγκτα στον αέρα και να καταλήξει στις κερκίδες.

Ο απολογισμός ήταν συγκλονιστικός: δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, με τον οδηγό της Mercedes Pierre Levegh να χάνει τη ζωή του. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας και προκάλεσε σεισμικές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του motorsport.

Η Mercedes-Benz αποσύρθηκε άμεσα από τον αγώνα, ενώ για χρόνια απομακρύνθηκε συνολικά από τη συμμετοχή της σε αγωνιστικές δραστηριότητες, σηματοδοτώντας το βάθος του σοκ που προκάλεσε η τραγωδία.

Το ελβετικό «ταμπού» και η απαγόρευση των αγώνων

Στον απόηχο του δυστυχήματος, η Ελβετία προχώρησε σε μια από τις πιο αυστηρές αποφάσεις παγκοσμίως, απαγορεύοντας πλήρως τους αγώνες ταχύτητας σε πίστες. Η απόφαση αυτή είχε ως βασικό στόχο την προστασία των θεατών, καθώς η τραγωδία του Le Mans ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο την επικινδυνότητα της εποχής.

Από το 1955 και έπειτα, η χώρα δεν φιλοξένησε ξανά καμία διοργάνωση αντίστοιχου επιπέδου σε μόνιμη πίστα. Η ιστορική πίστα του Bremgarten, που είχε αποτελέσει έδρα του Grand Prix της Ελβετίας από το 1934, έμεινε εκτός διεθνούς αγωνιστικού χάρτη, συμβολίζοντας το οριστικό τέλος μιας εποχής.

Η σιωπηλή εξαίρεση της Formula E

Παρά την απόλυτη απαγόρευση, το ελβετικό καθεστώς «σπάει» προσωρινά το 2018 και το 2019, όταν η χώρα φιλοξενεί αγώνες της Formula E σε αστικά περιβάλλοντα, στη Ζυρίχη και στη Βέρνη.

Η διεξαγωγή αυτών των αγώνων κατέστη δυνατή χάρη σε νομικό κενό, καθώς η απαγόρευση του 1955 αφορούσε ρητά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα ηλεκτρικά μονοθέσια της Formula E άνοιξαν έτσι έναν νέο δρόμο, φέρνοντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το άθλημα ξανά στο ελβετικό έδαφος, έστω και σε προσωρινές διαδρομές πόλης.

Η νέα εποχή για τον ελβετικό μηχανοκίνητο αθλητισμό

Η πρόσφατη απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου έρχεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο. Η άρση της απαγόρευσης βασίζεται κυρίως στην εντυπωσιακή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ασφάλεια των αγώνων τις τελευταίες δεκαετίες.

Σύγχρονες πίστες με ζώνες απορρόφησης κραδασμών, προηγμένα συστήματα προστασίας θεατών, τηλεμετρία σε πραγματικό χρόνο και αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας έχουν μειώσει θεαματικά τους κινδύνους, καθιστώντας τους σημερινούς αγώνες ασύγκριτα πιο ασφαλείς σε σχέση με το παρελθόν.

Παρότι η Ελβετία δεν διαθέτει ακόμη μόνιμη πίστα προδιαγραφών κορυφαίων διεθνών διοργανώσεων, η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις σε υποδομές και πιθανή φιλοξενία μεγάλων αγωνιστικών διοργανώσεων.

Μια ιστορική επιστροφή στον παγκόσμιο χάρτη

Η επιστροφή των αγώνων ταχύτητας στην Ελβετία δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική ή νομική εξέλιξη, αλλά και μια βαθιά συμβολική πράξη επανένταξης στον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μια χώρα που για δεκαετίες έμεινε εκτός διεθνούς σκηνής λόγω μιας ιστορικής τραγωδίας, επιχειρεί τώρα να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την ταχύτητα, την τεχνολογία και τον ανταγωνισμό.

Το αν η νέα εποχή θα φέρει πίστες, αγώνες και μεγάλες διοργανώσεις μένει να φανεί. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μια από τις πιο αυστηρές απαγορεύσεις στην ιστορία του motorsport περνά πλέον οριστικά στο παρελθόν.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Επικράτησαν οι πωλητές στο τέλος

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League
On Field 19.05.26

Λανουά: Μόλις 12 από τους 31 διαθέσιμους elite διαιτητές ήρθαν στη Super League

Αρνητικός ο απολογισμός του Γάλλου αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά όσον αφορά στον ορισμό ξένων διαιτητών στα δύσκολα ματς, πέρα από τα λάθη που έγιναν. Αν δεν υπήρχαν και οι Γερμανοί

Βάιος Μπαλάφας
Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Μαραντόνα, ετών 19: Το γκολ του αιώνα που… παραλίγο να μπει 6 χρόνια νωρίτερα (vids)

Είναι Μάιος του 1980 και οι Άγγλοι παρακολουθούν από κοντά για πρώτη φορά τον άνθρωπο που θα τους στερήσει το Μουντιάλ έξι χρόνια αργότερα, τον 19χρονο τότε Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Άκης Στρατόπουλος
«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)
Euroleague 19.05.26

«Η Βαλένθια έκανε πρόταση ανανέωσης στον Μοντέρο, που είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα στη Euroleague και στην Ιταλία ανάβουν… φωτιές για συμφωνία με τον Ολυμπιακό – Τι αναφέρουν στη γειτονική χώρα για τον κορυφαίο παίκτη της Βαλένθια.

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Σενάριο επιστροφής Σβιντέρσκι στην Πολωνία

Το ενδιαφέρον της Βίντζεβ Λοτζ για τον διεθνή Πολωνό επιθετικό και οι προϋποθέσεις επιστροφής – Ο ρόλος του Παναθηναϊκού και το παρελθόν με τη Λέγκια Βαρσοβίας

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι
Euroleague 19.05.26

«Αστακός» η Αθήνα για το Final Four της Euroleague – «Φρούριο» το ΟΑΚΑ και αυστηροί έλεγχοι

Το Final Four πλησιάζει και η ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τη σπουδαία διοργάνωση – Όλα τα μέτρα ασφαλείας, η ακραία επιτήρηση γύρω από το ΟΑΚΑ και η κατάσταση συναγερμού που βρίσκεται η Αθήνα.

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters
Οι εκτιμήσεις 19.05.26

Θα αποφύγει τη μείωση επιτοκίων η Fed – Τι δείχνει δημοσκόπηση του Reuters

Σχεδόν 85% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters από τις 14 έως τις 19 Μαΐου, 83 από τους 101, προέβλεψαν ότι το βασικό επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό στο εύρος 3,50%-3,75%

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε
Succession 19.05.26

Πτώση από γκρεμό του Mr Mango: Όλα έδειχναν ότι ο κακομαθημένος γιος ήταν ο ένοχος – Επιβεβαιώθηκε

Η πτώση στον γκρεμό του Mr Mango, η υπόθεση διαδοχής, ο «κακομαθημένος» γιος ως βασικός ύποπτος –Ο γρίφος του 5ου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έληξε με τη σύλληψη του Τζόναθαν Άντιτς.

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Επεισοδιακή άρση ασυλίας Κωνσταντοπούλου και κόντρα με Φλωρίδη – «Μόνο τα τσιράκια του, οι επίορκοι δικαστές με κατήγγειλαν»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα, χαρακτήρισε «επίορκους» τους δικαστές και εγκάλεσε τη διαδικασία, λέγοντας πως είναι επί της ουσίας άκυρη

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης
ΣΥΡΙΖΑ 19.05.26

Φάμελλος: Να αποτελέσει η ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων βάση της Ειρήνης

«Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα Γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους
Ελλάδα 19.05.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι εξεταστικά κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων – Οδηγίες για τους υποψήφιους

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

Παπαδάκη, συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή
Αρτεμισία Παπαδάκη 19.05.26

Συνήγορος Σπίρτζη: Ο χειρισμός της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Τζαβέλλα συνιστά παραδοχή

Η Αρτεμισία Παπαδάκη, συνήγορος του Χρήστου Σπίρτζη, τονίζει ότι υπάρχει επίσημη έγγραφη ενημέρωση ότι το αίτημα ανάσυρσης των υποκλοπών ανατέθηκε στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Στ. Κασσελάκης: Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση – Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Ελλάδα 19.05.26

Ανατροπή στην πρωτόδικη απόφαση για Κασσελάκη - Αθώος για το πόθεν έσχες ενώ ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης, απολογούμενος, αναφέρθηκε στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν την εκλογή του στη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»
Euroleague 19.05.26

Τον… χαβά του ο Γιανάι: «Είμαστε καλύτεροι από Παναθηναϊκό και Βαλένθια»

Η αντιπαράθεση του προέδρου της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκό συνεχίζεται, με τον Οφέρ Γιανάι αυτή τη φορά όμως να μπλέκει και τη Βαλένθια στις νέες δηλώσεις του για τη φετινή Ευρωλίγκα.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη
Επικαιρότητα 19.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Ο λασπολόγος του Μαξίμου ξαναχτύπησε – Τα υπόλοιπα στη Δικαιοσύνη

«Ο κ. Γεωργιάδης επαναλαμβάνει συνειδητά τα ψεύδη και τη συκοφαντία του σε βάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ», λέει η Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι ο υπουργός γνωρίζει πως ο διαγωνισμός για τη μίσθωση του ακινήτου Ανδρουλάκη, το άνοιγμα των προσφορών και η επιλογή «έγινε επί ΝΔ το 2009»

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες
Πρωτοπόρος 19.05.26

Η πρώτη σκηνοθέτις του ελληνικού σινεμά: Η αγνοημένη «Εύα» της Μαρίας Πλυτά στις Κάννες

Η «Εύα», η πιο σπουδαία ταινία της Ελληνίδας σκηνοθέτριας Μαρίας Πλυτά, που αγνοήθηκε από την Ιστορία, δικαιώθηκε 70 χρόνια μετά, με την προβολή της στο τμήμα κλασικών ταινιών του Φεστιβάλ Καννών.

