Νέα Αριστερά: Βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά η άρνηση Τζαβέλλα – Η Βουλή δεν είναι πάρεργο
«Ο κ. Τζαβέλλας οφείλει να προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις», επισημαίνει η Νέα Αριστερά
Πυρά κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, για την άρνησή του να προσέλθει ενώπιον της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής εξαπολύει η Νέα Αριστερά.
«Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Τζαβέλλα ότι το να λογοδοτούν οι θεσμοί στη Βουλή ή έστω να ενημερώνουν για το σκεπτικό των απόφασεών τους δεν έγκειται σε κάποια καλή προαίρεση. Είναι υποχρέωση σε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία», τονίζει η Νέα Αριστερά.
Ακολούθως προσθέτει πως «σύμφωνα με δημοσίευμα του news247, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, δεν προτίθεται να προσέλθει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επικαλούμενος καταχρηστικά λόγους ‘συνταγματικής τάξης’ και ‘διάκρισης των εξουσιών’. Ο κ. Τζαβέλλας καλείται να ενημερώσει θεσμικά για μια υπόθεση που αφορά τον πυρήνα του κράτους δικαίου: τις παρακολουθήσεις και το Predator όπως επίσης και την απόφαση του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η έρευνα για τις υποκλοπές».
«Ο κ. Τζαβέλλας οφείλει να προσέλθει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας»
Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η φερόμενη άρνησή του είναι βαρύτατη πολιτικά και θεσμικά γιατί έρχεται σε μια στιγμή που η κοινωνία έχει κάθε λόγο να πιστεύει ότι στο σκάνδαλο των υποκλοπών δεν λειτουργούν οι θεσμοί, αλλά οι μηχανισμοί προστασίας της κυβέρνησης».
Κατά την Πατησίων, «η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν αποτελεί ένα διακοσμητικό όργανο και κατά συνέπεια η Βουλή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πάρεργο. Και κανείς, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, δεν μπορεί να αποφασίζει ότι δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν». Τέλος, επισημαίνει πως «ο κ. Τζαβέλλας οφείλει να προσέλθει στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να δώσει απαντήσεις».
