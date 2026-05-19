«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Ανεβάζει στροφές ο Νίκος Καραχάλιος εναντίον της Μαρίας Καρυστιανού λίγο πριν την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου πολιτικού φορέα στον Άρειο Πάγο.

Την Κυριακή (17/05) οι πόρτες του δικηγορικού γραφείου της Μαρίας Γρατσία άνοιξαν διάπλατα σε συνεργάτες, φίλους και υποστηρικτές του υπό ίδρυση κόμματος για τη συλλογή υπογραφών και την οργανωτική προετοιμασία.

Στο Κολωνάκι και στην Καρυστιανού οι «κεραίες» Καραχάλιου

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν -σε ζωντανή μετάδοση- ενεργοποίησαν τις «κεραίες» του Νίκου Καραχάλιου και ακολούθησε ένα μπαράζ αναρτήσεων με «ανοιχτές πόρτες του φρενοκομείου», «εντολές από τη Μόσχα για άμεση ίδρυση κόμματος» και ένα «γάντι στον ιστο της πουτινικής αραχνης».

ΑΝΟΙΞΕ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ..!

Ανοιξανε+σας περιμενουνε..!

Η Καρυστιανου δεχτηκε εντολη απο τη Μοσχα/Αυγερινο να προχωρησει αμεσα στην ιδρυση κομματος

Η επισπευση ανοιξε

τις πορτες του φρενοκομειου!

Για να μαζεψουν 200 υπογραφες (που δεν ειχαν αφου μεχρι χθες τους εδιωχναν… pic.twitter.com/xcaeQyNAjm — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Η πολιτική συμπόρευση του Νίκου Καραχάλιου με τη Μαρία Καρυστιανού δεν συνέβη ποτέ παρά την αρχική προσπάθεια να βρεθεί σημείο επαφής. Αφού το γυαλί ράγισε ο Νίκος Καραχάλιος έχει επιλέξει να μην αφήνει τίποτα να… πέσει κάτω.

Ο ΝΕΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΣ..!

ΠΩΣ απο το ΕΥΡΩ

οχι μονο θα νοσταλγουμε

τη ΔΡΑΧΜΗ,

αλλα θα περασουμε

στο ΡΟΥΒΛΙ…!

Στην εποχη της

Νεας Γιαλτας

οπου οι ισχυροι αναδιατασσουν συμφεροντα+συμμαχιες,

το θέμα δεν είναι

αν κάποιος είναι ρωσόφιλος.

Το θέμα είναι αν έχει καθαρή θέση για την… pic.twitter.com/tqX0Z9DFgT — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 18, 2026

Πολιτικός χώρος με «φιλορωσικά χαρακτηριστικά»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 Θεσσαλονίκης περιέγραψε με… ρώσικα χρώματα την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού.

«Αν επιλέξουν ως εκπρόσωπο τον κύριο Αυγερινό, καλώς ή κακώς θα θεωρηθεί το κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα» σχολίασε και προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας πως «ο κ. Αυγερινός είναι ουσιαστικά η μακρά χείρα της κυρίας Ζαχάροβα».

Υποστήριξε μάλιστα ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να ισορροπήσει μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η δημιουργία ενός πολιτικού χώρου με σαφή φιλορωσικά χαρακτηριστικά θα προκαλέσει αναπόφευκτα συγκρούσεις με τις στρατηγικές επιλογές της χώρας.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι», είπε ο επίσης ο γνωστός επικοινωνιολόγος και δήλωσε δικαιωμένος αφού έλεγε πως η κ. Καρυστιανού και η κ. Γρατσία δεν εκπροσωπούν τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών αλλά τις προσωπικές τους φιλοδοξίες.

Εκτός από τη ρωσική επιρροή στο εγχείρημα ο κ. Καραχάλιος πιστεύει ότι στο εγχείρημα διασταυρώνονται υπέρμαχοι της χούντας, ο αντισημιτισμός, η θρησκευτική υπερφόρτιση.