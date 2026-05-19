Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Ένα άγνωστο «όπλο» στους βυθούς που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ιρανοί – Πώς μπορεί να παραλύσει τον κόσμο
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 06:00

Ειδική εξηγεί πως οι ψηφιακές υποδομές μπορούν να προσφέρουν στρατηγική ισχύ στα κράτη, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και πιθανό στόχο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μπορεί ο μεγάλος τρόμος των πετρελαιάδων της Μέσης Ανατολής και των συμμάχων τους να είναι τα ιρανικά πλήγματα σε υποδομές –κυρίως- ενέργειας, αλλά μια ίσως πιο σημαντική αχίλλειος πτέρνα διεθνώς είναι το… διαδίκτυο. Δίχως αυτό παραλύουν τα πάντα και οι Ιρανοί μπορούν να το πλήξουν έντονα.

Πρόσφατα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επεσήμανε ότι αρκετά σημαντικά καλώδια στην περιοχή των Στενών αποτελούν ευάλωτο σημείο για τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής.

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης φέρνουν στο προσκήνιο ένα αόρατο θεμέλιο του διαδικτύου και της ίδιας της παγκοσμιοποίησης: το δίκτυο περισσότερων από 500 υποθαλάσσιων καλωδίων που μεταφέρει πάνω από το 95% της διεθνούς διαδικτυακής κίνησης δεδομένων.

«Μπορεί να θεωρούμε ότι το διαδίκτυο υπάρχει σε ένα είδος «ψηφιακού νέφους», όμως η φυσική του υποδομή είναι ευάλωτη — και αυτή η ευαλωτότητα εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό γεωπολιτικό ζήτημα» αναφέρει η ειδική στις υβριδικές απειλές στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μελβούρνης Μέρεντιθ Πριμρόουζ Τζόουνς.

Οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση ή δολιοφθορά δεν θα αποτελούσε απλώς ένα τοπικό περιστατικό. Οι συνέπειες θα εξαπλώνονταν σε παγκόσμιες επικοινωνίες, οικονομίες και συστήματα ασφαλείας.

Η ερευνήτρια εξηγεί σε ανάλυσή της στο The Conversation ότι όρισμένες από τις πιο κρίσιμες διαδρομές υποθαλάσσιων καλωδίων παγκοσμίως διέρχονται από τη Μέση Ανατολή και αυτό δεν έχει διαφύγει το Ιράν.

«Οι στενοί θαλάσσιοι διάδρομοι της Ερυθράς Θάλασσας, των Στενών Bab el-Mandeb, της Διώρυγας του Σουέζ και των Στενών του Ορμούζ λειτουργούν ταυτόχρονα και ως «ψηφιακά σημεία ασφυξίας»» προσθέτοντας ότι αυτά «συνδέουν μεγάλα οικονομικά κέντρα της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής».

Θυμίζει μάλιστα ότι το 2024, είχε διαταραχθεί περίπου στο 25% της διαδικτυακής κίνησης μεταξύ Ευρώπης και Ασίας λόγω περιστατικών που επηρέασαν υποθαλάσσια καλώδια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Έτσι, τυχόν ζημιές από το Ιράν σε αυτά τα καλώδια -είτε από ατύχημα είτε σκόπιμα- θα είχαν σοβαρές συνέπειες, σημειώνει η ειδική.

«Το βασικό πρόβλημα των υποθαλάσσιων καλωδίων είναι η συγκέντρωση των υποδομών», καθώς πολλά εξ αυτών «είναι τοποθετημένα παράλληλα στις ίδιες διαδρομές του βυθού και διοχετεύονται μέσω περιορισμένου αριθμού θαλάσσιων σημείων διέλευσης» εξηγεί. Έτσι, «αυτό δημιουργεί επικίνδυνα «μοναδικά σημεία αποτυχίας»».

Ένα κομμένο καλώδιο -είτε από πρόθεση είτε από ατύχημα- μπορεί να υποβαθμίσει ταυτόχρονα τη συνδεσιμότητα σε πολλές περιοχές.

Προσθέτει μάλιστα ότι οι επισκευές είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ειδικά σε αμφισβητούμενα ή στρατιωτικοποιημένα ύδατα.

Στρατοί που θα βαδίζουν στα τυφλά

Οι στρατιωτικές και στρατηγικές συνέπειες από μια διακοπή καλωδίων μπορεί να αποδειχθούν ακόμη σοβαρότερες. Δεδομένου ότι οι ένοπλες δυνάμεις βασίζονται σε ασφαλείς επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων και σε συντονισμό σε πραγματικό χρόνο, στην πράξη, τα πάντα εξαρτώνται από τα υποθαλάσσια καλώδια. Δηλαδή “από τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου έως τις επιχειρήσεις drones και τον σχεδιασμό logistics.

Έτσι ζημιές σε αυτά τα δίκτυα, λέει η Τζόουνς, θα μείωναν την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων, θα δυσχέραιναν τον συντονισμό με συμμάχους και θα αύξαναν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών.

«Η δολιοφθορά σε καλώδια δεν αποτελεί τόσο ξεκάθαρη πρόκληση όσο μια συμβατική στρατιωτική επίθεση. Συχνά είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποιος ευθύνεται -όπως συνέβη και σε περιπτώσεις βλαβών στη Βαλτική Θάλασσα που αποδόθηκαν σε ρωσικές ενέργειες- ενώ και το νομικό πλαίσιο παραμένει ασαφές. Αυτή η ασάφεια αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης, καθώς τα κράτη δυσκολεύονται να κρίνουν αν πρόκειται για ατύχημα, εγκληματική ενέργεια ή πράξη πολέμου».

Διαδίκτυο: Κατακερματισμός συναλλαγών

Πέραν των στρατιωτικών «παρενεργειών» μια σοβαρή διακοπή σε υποθαλάσσια καλώδια θα μπορούσε να κατακερματίσει τη παγκόσμια συνδεσιμότητα, την οποία σήμερα θεωρούμε δεδομένη.

«Περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ευάλωτες διαδρομές καλωδίων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρή υποβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών, διακοπές επικοινωνιών ή ακόμη και χρηματοπιστωτική αστάθεια. Χώρες με περιορισμένες εναλλακτικές υποδομές -ιδίως αναπτυσσόμενα κράτη σε περιοχές της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Νότιας Ασίας- θα επηρεάζονταν δυσανάλογα» υπογραμίζει η Μέρεντιθ Πριμρόουζ Τζόουνς.

Επίσης θα χτυπηθούν και τα συστήματα υψηλής συχνότητας συναλλαγών, τα παγκόσμια δίκτυα πληρωμών και οι διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές που βασίζονται σε εξαιρετικά γρήγορες και αξιόπιστες ροές δεδομένων.

«Ακόμη και σύντομες διακοπές μπορούν να προκαλέσουν έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, καθυστερήσεις στις συναλλαγές και αβεβαιότητα στους επενδυτές. Επειδή η παγκόσμια οικονομία είναι πλέον τόσο στενά διασυνδεδεμένη, η ψηφιακή αστάθεια σε μία περιοχή μπορεί να προκαλέσει ταχύτατα διεθνείς χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς».

Έτσι, η Τζόουνς προειδοποιεί πως εάν οι διακοπές καλωδίων συνέπιπταν με συγκρούσεις ή αστάθεια σε σημαντικές εμπορικές θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ ή η Διώρυγα του Σουέζ, τότε οι ασφαλιστικές αγορές, η ναυτιλία και οι αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας θα αντιμετώπιζαν ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Headlines:
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Η δημογραφία της μοναξιάς

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Σύνταξη
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Σύνταξη
Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Σύνταξη
Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Σύνταξη
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

